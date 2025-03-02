Один из трактов, ведущих к Барнаулу перекроют для уборки снега
Ограничение коснется всех видов транспорта и продлится до 3 марта
02 марта 2025, 10:35, ИА Амител
На участке Новосибирского тракта от Развилка до Старого моста закроют движение, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".
"Мера вводится с 23:00 2 марта до 06:00 3 марта", – сказано в сообщении.
Дорожные службы проведут уборку снега, скопившегося на откосе железнодорожной насыпи. Это необходимо для предотвращения возможного схода снега на проезжую часть и скопления талой воды в период потепления.
Работы пройдут в ночное время, когда движение минимально. В расчистке будут задействованы десять единиц спецтехники: автогрейдеры, шнекоротор, дорожные машины и тракторы.
При планировании поездок жителей Алтая призвали выбирать маршрут по Правобережному тракту.
10:53:18 02-03-2025
Совсем закройте.. Навсегда... Там все устарело.