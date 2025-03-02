Один из трактов, ведущих к Барнаулу перекроют для уборки снега

Ограничение коснется всех видов транспорта и продлится до 3 марта

02 марта 2025, 10:35, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На участке Новосибирского тракта от Развилка до Старого моста закроют движение, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".

"Мера вводится с 23:00 2 марта до 06:00 3 марта", – сказано в сообщении.

Дорожные службы проведут уборку снега, скопившегося на откосе железнодорожной насыпи. Это необходимо для предотвращения возможного схода снега на проезжую часть и скопления талой воды в период потепления.

Работы пройдут в ночное время, когда движение минимально. В расчистке будут задействованы десять единиц спецтехники: автогрейдеры, шнекоротор, дорожные машины и тракторы.

При планировании поездок жителей Алтая призвали выбирать маршрут по Правобережному тракту.