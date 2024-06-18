Чуйский тракт перекроют в Алтайском крае из-за проезда военных колонн

Ограничение будет действовать вечером 18 июня

18 июня 2024, 15:20, ИА Амител

Военная колонна / Фото: eng.mil.ru

В Алтайском крае вечером 18 июня ограничат движение транспорта на двух участках дорог из-за проезда военных колонн, сообщили в Госавтоинспекции.

Ограничения введут для всех видов транспорта с 21:00 до 23:50 на трассах:

н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Фирсово – полевая позиция (н.п. Бобровка);

н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Фирсово – полевая позиция (аэродром).

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения колонн могут быть изменены.