Чуйский тракт перекроют в Алтайском крае из-за проезда военных колонн
Ограничение будет действовать вечером 18 июня
18 июня 2024, 15:20, ИА Амител
Военная колонна / Фото: eng.mil.ru
В Алтайском крае вечером 18 июня ограничат движение транспорта на двух участках дорог из-за проезда военных колонн, сообщили в Госавтоинспекции.
Ограничения введут для всех видов транспорта с 21:00 до 23:50 на трассах:
- н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Фирсово – полевая позиция (н.п. Бобровка);
- н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Фирсово – полевая позиция (аэродром).
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения колонн могут быть изменены.
Комментарии 0