Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории

13 мая 2023, 08:01, ИА Амител

Есть на Алтае место притяжения не только силы, но и инвесторов. Особая экономическая зона "Бирюзовая Катунь" – место, где на Алтае проводят самые интересные праздники, фестивали и концерты.

В очередном эпизоде аудиогида "Чуйский тракт. С тобой по пути" расскажем, как всего за 10 лет среди дикой природы вырос комплекс с гостиницами, отелями и ресторанами. Кстати, рядом с "Бирюзовой Катунью" расположено несколько удивительных памятников природы Алтая: Большая Тавдинская пещера, "Грот Ихтиандра", Арка желаний, Долина гротов и многое другое.

Нажмите на картинку, чтобы перейти к эпизоду.

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Проект выложен на сервисе izi.TRAVEL. За год слушатели оставили множество положительных откликов об историях аудиогида. При создании аудиогида редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев. Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался.

Все выпуски нашего аудиогида можно послушать здесь.