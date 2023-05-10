Чуйский тракт. С тобой по пути. История богатыря Бабыргана и тайны "тысячи молний"

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории

10 мая 2023, 07:45, ИА Амител

Рядом с селом Платово одиноко стоит приземистая гора – Бабырган. С её вершины открывается потрясающий вид. Есть легенда, что внутри горы расположен таинственный город, а треугольник между сёлами Майма, Платово и горой Бабырган называют аномальной зоной. Учёные даже придумали название: "место тысячи молний". Здесь во время гроз всего за одну минуту бьют сотни разрядов. Хранит Бабырган множество тайн.

"Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории. Какие именно – слушайте в нашем эпизоде.

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Проект выложен на сервисе izi.TRAVEL. За год слушатели оставили множество положительных откликов об историях аудиогида. При создании аудиогида редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев. Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался. Вместе у нас получилось круто!Все выпуски нашего аудиогида можно послушать здесь.