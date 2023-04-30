Чуйский тракт. С тобой по пути. История уникального музея, посвящённого дороге

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории

30 апреля 2023, 07:40, ИА Амител

Перед коммунальным мостом через Бию, рядом с трамвайной линией стоит старинное двухэтажное кирпичное здание под шпилем. Это памятник архитектуры, дом купца Варвинского, построенный больше ста лет назад. Сейчас здесь находится музей Чуйского тракта. Ведь тракт начинал свою дорогу именно в Бийске. В этом выпуске вы узнаете, память о каких удивительных историях хранит музей.

Встречайте новый эпизод аудиогида "Чуйский тракт. С тобой по пути". Чтобы послушать его, нажмите на картинку и вы попадёте на izi.TRAVEL, где выложен наш аудиогид.

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Проект выложен на сервисе izi.TRAVEL. За год слушатели оставили множество положительных откликов об историях аудиогида. При его создании редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев. Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался. Вместе у нас получилось круто!Все выпуски нашего аудиогида можно послушать здесь.