Чуйский тракт. С тобой по пути. Как найти "дорогу в сказку" и какие тайны она хранит

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории

05 мая 2023, 07:40, ИА Амител

"Дорога в сказку" находится совсем рядом: на 374-м километре Чуйского тракта у села Полеводка. Здесь вас встретят древние боги и многорукие повелители ветра. В Полеводке расположен музей-панорама "Алтай – история России", посвящённый истории малых коренных народов. Здесь можно узнать, как жили люди на Алтае несколько веков назад и как Алтай стал частью России. В музее хранится скульптура Золотой Бабы, которая исполняет любые желания. А каждого гостя обязательно проводят к великому Бубну. По легенде, однажды именно он избавит мир от нищеты и голода.

"Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории. В этом выпуске вы узнаете, какие удивительные истории хранит музей-панорама.

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Проект выложен на сервисе izi.TRAVEL. За год слушатели оставили множество положительных откликов об историях аудиогида. При создании аудиогида редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев. Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался. Вместе у нас получилось круто!Все выпуски нашего аудиогида можно послушать здесь.