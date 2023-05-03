Чуйский тракт. С тобой по пути. Как по указу Ленина строили грандиозную трассу

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории

03 мая 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

Чуйский тракт – один из самых грандиозных проектов, который реализовали в 20-е годы в Советской России. Возводить дорогу начали по указанию Владимира Ленина. Среди строителей трассы были тысячи заключённых и местные жители из расположенных рядом с трактом деревень. Как строили магистраль, кто первый в мире создал двухкабельный подвесной мост и почему водить машину по Чуйскому тракту было непросто – рассказывает наша история. А ещё вы узнаете легенду о белой даме, которую, как говорят, до сих пор встречают водители в этих местах.

"Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории. В новом выпуске вы узнаете о советском этапе жизни великой трассы.

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Проект выложен на сервисе izi.TRAVEL. За год слушатели оставили множество положительных откликов об историях аудиогида. При создании аудиогида редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев. Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался. Вместе у нас получилось круто!Все выпуски нашего аудиогида можно послушать здесь.