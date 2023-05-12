Чуйский тракт. С тобой по пути. Легенда о Чёртовом пальце и битве с грозным великаном

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории

12 мая 2023, 07:20, ИА Амител

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории.

Чёртов палец – одна из самых популярных достопримечательностей на Алтае. С вершины скалы можно увидеть озеро Ая и долину реки Катунь. По легенде, гора – место, которое дарит человеку силы. Чем ещё известна скала и почему её всё-таки называют Чёртовым пальцем – слушайте в очередном в эпизоде.

"Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории.

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Проект выложен на сервисе izi.TRAVEL. За год слушатели оставили множество положительных откликов об историях аудиогида. При создании аудиогида редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев. Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался.Все выпуски нашего аудиогида можно послушать здесь.