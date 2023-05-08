Чуйский тракт. С тобой по пути. Легенда о людях-лебедях и как Кудай спас их от голода

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории

08 мая 2023, 07:50, ИА Амител

На Алтае живёт загадочный народ – кумандинцы. В наши дни на планете их осталось всего около трёх тысяч. Большинство проживает в Красногорском районе. История происхождения кумандинцев поросла легендами. Вот одна из них.

"Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории. В этом выпуске вы узнаете, почему кумандинцев называют поэтично люди-лебеди или дети гор.

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Проект выложен на сервисе izi.TRAVEL. За год слушатели оставили множество положительных откликов об историях аудиогида. При создании аудиогида редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев. Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался.Все выпуски нашего аудиогида можно послушать здесь.