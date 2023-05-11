Чуйский тракт. С тобой по пути. Легенда об озере Ая, бедном пастухе и богатом хане

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории

11 мая 2023, 08:01, ИА Амител

Озеро Ая славится своей прозрачной водой. Летом она прогревается до 20 градусов – и это один из немногих водоёмов Алтая, где можно купаться. Учёные считают, что образовалось озеро во время последнего ледникового периода. Как это произошло – слушайте в нашем эпизоде. А ещё вы узнаете, почему Ая называют Лунным озером и легенду о загадочном острове, который находится в центре водоёма.

"Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории.

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Проект выложен на сервисе izi.TRAVEL. За год слушатели оставили множество положительных откликов об историях аудиогида. При создании аудиогида редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев. Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался. Вместе у нас получилось круто!Все выпуски нашего аудиогида можно послушать здесь.