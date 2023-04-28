Чуйский тракт. С тобой по пути. Путешествие по дороге, которая помнит Золотую Орду

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" проведёт тебя по самым живописным местам Алтая и расскажет удивительные истории

28 апреля 2023, 12:39, ИА Амител

Больше тысячи лет назад человек впервые прошёл по вьючной тропе, соединив Сибирь и Азию. Сегодня эта тропа называется Чуйский тракт и считается одной из самых красивых и удивительных дорог не только России, но и мира.

Мы предлагаем тебе отправиться в увлекательное аудиопутешествие по Чуйскому тракту. Ты узнаешь, что у него есть душа и голос. Ты узнаешь его тайны, мифы и легенды. Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" расскажет удивительные истории о великих людях, живших в Алтайском крае: Германе Титове, Роберте Рождественском, Василии Шукшине и других. Он проведёт тебя по самым красивым и живописным местам Алтая.

Дорога помнит полчища гуннов и нашествия Золотой Орды. А кочевники-скифы оставили о себе память в виде древних курганов, которые привлекают внимание учёных и туристов.

Наше путешествие начинается на 212-м километре, на развязке Новосибирск – Барнаул – Бийск.

Отправляемся в путь!



Чтобы послушать аудиогид, нажмите на картинку и вы попадёте на izi.TRAVEL, где выложен наш аудиогид.

Аудиогид "Чуйский тракт. С тобой по пути" был создан в 2022 году – к 100-летию с того момента, как трасса получила статус дороги государственного значения. Проект выложен на сервисе izi.TRAVEL. За год слушатели оставили множество положительных откликов об историях аудиогида.



При создании аудиогида редакция amic.ru и продакшн-отдел медиагруппы FM-Продакшн работали в партнёрстве с "Алтайтурцентром", использовали информацию от историков, учёных Алтайского края и сотрудников музеев.



Благодарим всех, кто помогал нам в этой непростой работе, представлял архивные документы, воспоминания, редактировал, правил, спорил и порой ругался. Вместе у нас получилось круто!