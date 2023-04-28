В Барнауле прошла встреча специалистов провайдера с представителями алтайского бизнеса

28 апреля 2023, 14:30, ИА Амител 4CQwVszH9pSaLQpGXmV

Деловой ужин / Фото: "Ростелеком"

Специалисты "Ростелекома" встретились с алтайскими предпринимателями в Барнауле и рассказали о цифровых сервисах и услугах, которые помогают улучшить отношения с клиентами, снизить издержки, повысить производительность сотрудников и уровень безопасности корпоративных данных. Встреча прошла в формате делового ужина.

Эксперты компании представили экосистему цифровых сервисов:

"Виртуальную АТС";

Номер "8 800";

"Wi-Fi* для гостей";

"Видеонаблюдение";

"ТВ для бизнеса";

"Умные экраны".

Продукты направлены на поиск и привлечение к бизнесу целевой аудитории. Специалисты "Ростелекома" также рассказали о возможностях центров обработки данных (ЦОД) компании и преимуществах инфраструктуры, которая функционирует на отечественном ПО.

"Ростелеком" сегодня – технологический лидер в инновационных решениях для бизнеса и госструктур. Продуктами и решениями компании успешно пользуются десятки тысяч предприятий малого и среднего бизнеса по всей стране. Начать цифровую трансформацию с нами проще, чем кажется на первый взгляд. Мы предлагаем тестовый период при подключении услуг, помогаем разобраться в технологиях и настройке оборудования, персональный менеджер и наши профильные специалисты на связи 24/7", – отметила директор по корпоративному и массовому сегментам Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Ольга Курылёва.

Участниками делового ужина стали индивидуальные предприниматели и руководители коммерческих организаций розничной торговли и общественного питания, сельского хозяйства, строительной отрасли, промышленного производства и сферы услуг.

"Сбалансированные тарифы и присутствие в каждом населённом пункте региона выделяет "Ростелеком" среди провайдеров и операторов фиксированной связи. Обновлённый личный кабинет услуги "Виртуальная АТС" стал ещё более функциональным: выбрать и подключить городской номер, настроить переадресацию вызовов и другие сервисы теперь можно самостоятельно. А современный технологичный ЦОД оператора, наоборот, не требует нашего вовлечения в процесс. Это дом в доме, оснащённый резервным питанием и магистралями связи, – поделился участник встречи, директор "Центра информационных решений ИП Еременко" Олег Еременко.

Также он оценил круглосуточную техподдержку, которая решает вопросы любой сложности профессионально и быстро. А "Голосового помощника" он назвал флагманом среди подобных решений.

















Встреча предпринимателей со специалистами "Ростелекома" / Фото: "Ростелеком"

Узнать подробнее об услугах "Ростелекома" или оставить заявку на подключение можно на официальном сайте или по номеру: 8 800 200 3000.

*Wi-Fi ("Вай-Фай")

ПАО "Ростелеком"

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