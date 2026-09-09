Цифровой рубль на Алтае. Что изменится для жителей и бизнеса и как им пользоваться

Чем новая форма денег отличается от привычных рублей и какие преимущества она даст предпринимателям

09 сентября 2026, 09:00, ИА Амител

Олег Алехин в гостях у радиостанции / Фото: Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

С сентября в России начался массовый запуск цифрового рубля — третьей формы национальной валюты после наличных и безналичных денег. Новый платежный инструмент уже доступен для клиентов банков, которые подключились к платформе цифрового рубля. О том, как будет работать новая система и какие возможности она дает жителям и бизнесу, рассказал заведующий сектором платежных систем и расчетов Барнаульского отделения Банка России Олег Алехин на радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

— Олег Васильевич, что такое цифровой рубль и чем он отличается от привычных нам денег?

— Если говорить простыми словами, цифровой рубль — это еще одна форма существующего российского рубля. Сегодня у нас есть наличные деньги — банкноты и монеты, а также безналичные средства на банковских счетах. Теперь появляется цифровая форма рубля.

При этом один цифровой рубль равен одному наличному или безналичному рублю. Главное отличие в том, что цифровые рубли находятся не на счетах коммерческих банков, а на платформе Центрального банка. Управлять цифровым кошельком можно будет через мобильное приложение банка, клиентом которого является человек, если этот банк участвует в платформе цифрового рубля. У цифрового рубля также есть собственное обозначение — знак рубля в окружности на красном фоне.

— Какие организации уже обязаны принимать оплату цифровыми рублями?

— На первом этапе возможность оплаты цифровыми рублями должны обеспечить крупные торговые компании. С 1 сентября такая обязанность появилась у организаций, чья выручка за предыдущий год составила 120 млн рублей и более.

Это могут быть сетевые магазины, аптеки, станции технического обслуживания и другие крупные компании. При этом покупатель не всегда сможет определить это по внешним признакам — на входе в торговую точку не указывается размер оборота. Поэтому при необходимости стоит уточнять у продавцов, доступна ли такая форма оплаты.

В дальнейшем круг организаций будет расширяться. Однако говорить о том, что с 1 сентября абсолютно все магазины обязаны принимать цифровые рубли, пока нельзя. Такая обязанность не распространяется на небольшие торговые точки с выручкой менее 5 млн рублей, а также магазины на территориях, где отсутствует интернет. Для подключения оплаты цифровыми рублями компании необходимо обратиться в свой банк. Если организация уже принимает оплату через Систему быстрых платежей, дополнительная настройка оборудования не потребуется — нужно только предоставить доступ к платформе цифрового рубля.

— Какие тарифы предусмотрены для компаний, которые будут использовать цифровой рубль?

— Для бизнеса это один из интересных моментов. Сейчас тариф за прием оплаты составляет 0,3%. Для сравнения: эквайринговая комиссия сегодня в несколько раз выше. Для организаций, которые оказывают жилищно-коммунальные услуги, тариф еще ниже — 0,2%, но не более 10 рублей.

Переводы для юридических лиц будут стоить 15 рублей за операцию после окончания льготного периода. До конца 2026 года комиссия для бизнеса временно не взимается. Кроме экономии на комиссиях, у компаний появится доступ к новым технологиям. Одна из них — смарт-контракты.

Это специальные алгоритмы, встроенные в платформу цифрового рубля. Они позволяют автоматически выполнять операции при наступлении заранее определенных условий. Например, оплату товара можно проводить после подтверждения приемки, страховую выплату — после регистрации страхового случая, а зарплату — перечислять сотрудникам автоматически в установленную дату.

Смарт-контракты помогают снизить операционные расходы, уменьшить влияние человеческого фактора, упростить документооборот и повысить безопасность сделок.

— Зачем цифровой рубль нужен обычным гражданам?

— Чтобы начать пользоваться цифровым рублем, необходимо открыть цифровой кошелек. Сделать это можно через привычное мобильное приложение банка, если он подключен к платформе цифрового рубля.

Сейчас к системе подключены 12 системно значимых банков и еще девять организаций, которые имеют статус значимых на рынке платежных услуг. Эти банки занимают около 80% рынка платежей и переводов в России.

После открытия кошелька его можно пополнять с обычного банковского счета через функцию "Пополнить". Управлять цифровыми рублями можно будет через приложения банков, клиентом которых является человек.

Главное преимущество для граждан — отсутствие комиссий за переводы и отсутствие ограничений по сумме переводов в пределах средств, которые находятся в цифровом кошельке. Сейчас при некоторых переводах между банками или сверх определенных лимитов могут взиматься комиссии. При использовании цифрового рубля переводы для граждан будут бесплатными.

— Может ли возникнуть ситуация, когда магазин обязан принимать цифровые рубли, но отказывается это делать?

— Требования по приему цифровых рублей установлены законодательством. Однако покупателю может быть сложно понять, относится ли конкретная торговая точка к категории организаций, которые уже должны обеспечить такую возможность. Размер выручки магазина обычно не указан, поэтому в случае необходимости стоит уточнять информацию у продавцов.

— Насколько сегодня готова инфраструктура для обращения цифрового рубля в России и Алтайском крае?

— Банковская система в целом готова. Все 12 системно значимых банков уже подключены к использованию цифрового рубля. Также готовы банки, которые имеют статус значимых на рынке платежных услуг. Некоторым организациям потребуется больше времени на настройку, так как они позже присоединились к пилотному проекту.

— Насколько востребованным станет новый платежный инструмент среди жителей и предпринимателей?

— Банк России не ставит задачу сделать цифровой рубль главным платежным инструментом. Люди сами будут выбирать, чем им пользоваться: наличными, банковскими картами, переводами или цифровыми рублями. Главная задача в том, чтобы у граждан появился еще один удобный способ оплаты и перевода денег. Цифровой рубль должен дополнить уже существующие возможности, а не заменить их.