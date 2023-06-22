Цифры и творчество. В Сибири наградили лучших ИТ-журналистов

Диплом за высокое качество материала получил журналист amic.ru Вячеслав Кондаков

22 июня 2023, 13:17, ИА Амител

Фото: "Ростелеком"

Компания "Ростелеком" в Сибири подвела итоги регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее". Победителями стали журналисты из Новосибирска, Барнаула, Красноярска и Иркутска – в сентябре они представят регион на федеральном этапе в Москве. Диплом за высокое качество материала получил журналист amic.ru Вячеслав Кондаков, который провел свой выходной с интернетом и написал об этом текст.

Конкурс проводился при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны, Tele2 и Альянса по защите детей в цифровой среде. От сибирских СМИ к участию было заявлено свыше 180 материалов об информационных технологиях. Наибольшую активность проявили журналисты Красноярского края, Новосибирской и Иркутской областей.

"С каждым годом мы отмечаем повышение качества журналистских материалов. Сегодня многие авторы прекрасно разбираются в непростой теме ИТ-технологий, умело анализируют тенденции в этой сфере, делают собственные прогнозы. В этом году большинство конкурсных работ в Сибири посвящено цифровизации малонаселенных пунктов, новейшим технологиям в медицине и на производстве, а также кибербезопасности", – отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала "Ростелекома" Николай Зенин.

В состав жюри вошли эксперты в области коммуникаций: председатель правления Новосибирского союза журналистов Яков Самохин, председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, руководитель Высшей школы журналистики и медиапроизводства Иркутского госуниверситета, профессор ИГУ Александр Гимельштейн, начальник службы телевизионных программ ГТРК "Новосибирск" Елена Агамян, директор по внешним коммуникациям ПАО "Ростелеком" (Сибирь) Наталья Моисеева.

Победители федерального этапа – участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, посетят в октябре технологические площадки "Ростелекома" и Tele2 на Камчатке, а также познакомятся с природой этого края.