Цифры с полей. За четверть века Россельхозбанк вложил 17 трлн рублей в АПК России

Аграрии рассказали о сотрудничестве с банком и с чего все начиналось

16 июня 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHqF4Fz

Россельхозбанк / Фото: пресс-служба компании

13 июня Россельхозбанк отпраздновал знаковую дату – 25 лет со дня основания. За четверть века РСХБ направил в экономику страны более 17 трлн рублей, поддержав свыше шести тысяч инвестиционных проектов. Эти средства воплотились в сельскохозяйственную продукцию на столах россиян, современные рабочие места и новую технику для агропредприятий.

От идеи к реализации

История создания банка неразрывно связана с потребностями сельхозпроизводителей. Исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Алтайского края Александр Вайс вспоминает, что в начале 2000 года на общероссийском "Сельском сходе" в Краснодаре остро стоял вопрос о необходимости специализированного кредитования для АПК. Тогда Владимир Путин, занимавший пост исполняющего обязанности президента, пообещал, что и сельский банк будет, и по лизингу работать будут.

Слова будущего президента не разошлись с делом – примерно через месяц он подписал указ о создании Россельхозбанка, а в июне 2000 года Центробанк выдал лицензию. Уже в апреле 2001 года банк начал работу в Алтайском крае.

"Получается, что мы, селяне, и повлияли на то, чтобы Россельхозбанк родился. Это было наше пожелание. Так с тех пор и работаем вместе, помогаем друг другу расти и развиваться", – уточнил Александр Вайс.

Вклад в развитие региона

Алтайский филиал банка внес значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. За четверть века объем финансирования аграрного сектора превысил 260 млрд рублей. Только за первые пять месяцев 2025 года к середине июня кредитный портфель АПК двух алтайских регионов составил более 11 млрд рублей, что на 1,5 млрд превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Особое внимание банк уделяет льготному кредитованию – 75% всех вложений в АПК Алтайского края осуществляют по специальным программам с пониженными ставками. В текущем году объем льготного финансирования уже превысил 8 млрд рублей.

Благодаря слаженной работе банка по реализации государственной политики предприятия региона получают доступ к льготным ресурсам как для сезонных работ, так и для масштабных инвестиционных проектов, отметил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Среди наиболее значимых проектов, реализованных при поддержке РСХБ, чиновник выделяет:

строящийся в Целинном районе комплекс "Индейка Алтая" мощностью 6,6 тыс. тонн мяса в год;

молочную ферму в Бийском районе на 1,5 тыс. голов;

модернизацию подвижного состава на Черемновском сахарном заводе.

"Такие проекты имеют колоссальное социально-экономическое значение. Это и обеспечение населения продовольствием, и новые высокотехнологичные рабочие места, и достойная заработная плата, и отчисления в разные уровни бюджетов", – сказал Александр Лукьянов.

Партнерство с бизнесом

Сотрудничество с Россельхозбанком охватывает все сегменты аграрного бизнеса – от крупных агрохолдингов до небольших крестьянско-фермерских хозяйств.

"С РСХБ сотрудничаем давно. Нравится требовательность команды и четкость работы. Впереди у нас есть планы по модернизации имеющихся и введению в строй новых мощностей, так что наше сотрудничество должно продолжиться", – уточнил генеральный директор агропромышленной группы "Алтайские Закрома" Александр Терновой.Не менее важна поддержка банка для небольших хозяйств. Глава КФХ из Косихинского района Анатолий Иванов рассказал, что всю современную технику в хозяйстве приобрели благодаря программам банка. Сегодня на полях работают машины мирового уровня, что было бы невозможно без доступного кредитования.

Глава крестьянского хозяйства из Баевского района Павел Дзюба тоже отметил, что сотрудничество с банком позволяет реализовывать все планы по развитию. РСХБ всегда готов предложить оптимальные финансовые решения.

Банк с душой

Редактор сельскохозяйственных изданий Мария Чугунова подчеркнула, что Россельхозбанк отличается человеческим отношением к клиентам. Инициативы вроде Дня фермера показывают искреннюю заинтересованность в развитии АПК.

За 25 лет банк доказал свою важную роль в развитии сельского хозяйства России, оставаясь надежным партнером для тысяч аграриев по всей стране.

Фото: пресс-служба Россельхозбанка

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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