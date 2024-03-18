ЦИК назвал результаты выборов после обработки 100% протоколов

Президент России Владимир Путин набрал 87,28% голосов

18 марта 2024, 19:55, ИА Амител

Логотип выборов президента / Фото: amic.ru

В ЦИК сообщили, что обработали 100% протоколов. Президент России Владимир Путин набрал 87,28%.

Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) – 4,31%. На третьем месте находится Владислав Даванков из "Новых людей" – 3,85%. Последнее место занял глава ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,2%.

Напомним, что явка достигла 74,22% – это совсем немного уступает самым массовым президентским выборам в российской истории – 12 июня 1991 года (74,66%). Для Путина этот результат стал рекордным.