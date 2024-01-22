ЦИК принял документы на регистрацию Путина кандидатом на выборах президента
Штаб собрал больше, чем необходимые 300 тысяч, в 10 раз
22 января 2024, 19:40, ИА Амител
Избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина с 23 декабря по 22 января собрал по всей стране в 10 раз больше подписей в поддержку кандидата, чем необходимые 300 тысяч. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал сопредседатель штаба Владимир Машков.
По его словам, такое количество подписей говорит о колоссальной поддержке Путина.
"Хотел бы поблагодарить, прежде всего, волонтеров центрального штаба и в регионах. Также "Единую Россию", Народный фронт, которые очень активно собирали подписи", – заявил он.По словам сопредседателя избиркома Марьяны Лысенко, в ЦИК предоставили 315 тысяч подписей – это максимум, который необходимо по закону. Она заметила, что сбор проводился в новогодние праздники и сборщики работали самоотверженно.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. 22 января представители его штаба сдали 315 тысяч подписей – теперь в течение 10 дней ЦИК проведет их проверку.
19:53:51 22-01-2024
А чё было бы если бы не принял?...
20:00:33 22-01-2024
Гость (19:53:51 22-01-2024) А чё было бы если бы не принял?...... Элачка Памфилова отправилась бы уран в корзинах таскать...
20:30:55 22-01-2024
Гость (20:00:33 22-01-2024) Элачка Памфилова отправилась бы уран в корзинах таскать...... да извинилась бы на камеру
20:04:13 22-01-2024
Гость (19:53:51 22-01-2024) А чё было бы если бы не принял?...... На бирже труда произошёл бы большой всплеск, а многие вообще присели . А потом в провокации разобрались бы и всё выяснили
20:37:35 22-01-2024
Вот это новость! Кто-бы мог подумать-то!
20:43:26 22-01-2024
Чё остальные там шубаршат своими подписками? Им уже показали кузькину мать, кто в доме хозяин.
21:20:10 22-01-2024
Я правильно понял, что собрали 3 миллиона, но в ЦИК предоставили 315 тыс? Остальные просто выбросили?
08:23:23 23-01-2024
Гость (21:20:10 22-01-2024) Я правильно понял, что собрали 3 миллиона, но в ЦИК предоста... Как в народе говорят - раз идет такая пьянка, то деньги не считают.
00:29:41 23-01-2024
ПОпробовали бы не принять?????????