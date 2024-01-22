ЦИК принял документы на регистрацию Путина кандидатом на выборах президента

Штаб собрал больше, чем необходимые 300 тысяч, в 10 раз

22 января 2024, 19:40, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина с 23 декабря по 22 января собрал по всей стране в 10 раз больше подписей в поддержку кандидата, чем необходимые 300 тысяч. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал сопредседатель штаба Владимир Машков.

По его словам, такое количество подписей говорит о колоссальной поддержке Путина.

"Хотел бы поблагодарить, прежде всего, волонтеров центрального штаба и в регионах. Также "Единую Россию", Народный фронт, которые очень активно собирали подписи", – заявил он.По словам сопредседателя избиркома Марьяны Лысенко, в ЦИК предоставили 315 тысяч подписей – это максимум, который необходимо по закону. Она заметила, что сбор проводился в новогодние праздники и сборщики работали самоотверженно.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. 22 января представители его штаба сдали 315 тысяч подписей – теперь в течение 10 дней ЦИК проведет их проверку.