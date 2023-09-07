CNN: Маск отключал Украине доступ к Starlink, потому что опасался ядерной войны

Он приказал ограничить работу системы, чтобы не допустить тайной атаки Украины на Военно-морской флот РФ

07 сентября 2023, 23:20, ИА Амител

Фото: скриншот из видео

Бизнесмен Илон Маск отключал Украине доступ к сервису Starlink, чтобы не допустить тайной атаки на Военно-морской флот РФ. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на биографию Маска, часть которой опубликовали на сайте.

Согласно информации писателя Уолтера Айзексона, автора биографии, в 2022 году Маск приказал своим инженерам отключить спутниковую связь Starlink недалеко от побережья Крыма. Это позволило сорвать тайное нападение. Предприниматель боялся, что РФ ответит на эти действия применением ядерного оружия.

Сам Маск согласился дать Киеву спутниковые терминалы, однако после стал сомневаться в этом решении. Он отметил, что Starlink был предназначен "для просмотра Netflix", а не для ударов дронами.