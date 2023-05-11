CNN: Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности
Их характеристики позволят Украине наносить удары вглубь территории новых регионов России
11 мая 2023, 17:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Великобритания предоставила Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Как сообщает ТАСС, об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Дальность действия ракет более 250 км позволит Украине наносить удары вглубь территории новых регионов России. Снаряд был разработан совместно с Францией и якобы "по-настоящему меняет правила игры с точки зрения расстояния полёта".
Телеканал также подчеркнул, что Великобритания, как и в ситуации с передачей современных танков, опередила США в поставках оружия большей дальности.
19:50:44 11-05-2023
Почему Путин до настоящего времени не пресек наглую и открытую доставку оружия для убийства наших солдат.
06:05:48 12-05-2023
Гость (19:50:44 11-05-2023) Почему Путин до настоящего времени не пресек наглую и открыт... Главнейший вопрос.
11:26:33 12-05-2023
Гость (19:50:44 11-05-2023) Почему Путин до настоящего времени не пресек наглую и открыт... Почему он до сих пор у власти? Почему нет честных выборов? Почему он сажает в тюрьму за стихи?
14:57:37 12-05-2023
Почему Путин сажает в тюрьму за стихи?А вот не писал стихов и не пиши.Лучше погуляй и подыши.
06:00:29 12-05-2023
Почему бы России не предоставить отдельным людям компактные устройства,приводимые в действия на старых территориях великабритании?
07:39:22 12-05-2023
Надо и дальше заниматься соплежуйством. Не дай бог, партнеры обидятся, если им помешают русских убивать всеми возможными способами...
07:46:58 12-05-2023
Может в Англии уже появились средства сбивать гиперзвук с ядерными боеголовками. Если нет, то опасное решение
07:47:52 12-05-2023
вглубь территории новых регионов России --- не обязательно новых
08:49:07 12-05-2023
Почему бы не сбить этот военно-транспортный самолет в международных водах или не потопить этот корабль. Это законная цель. Скорее бы уже.
11:28:44 12-05-2023
Барнаулец (08:49:07 12-05-2023) Почему бы не сбить этот военно-транспортный самолет в междун... Вы желаете войны с натай?! Мы не можем второй год победить нищую Украину, а вы говорите пр нату. Потому что наша власть труслива.
10:21:24 12-05-2023
Тут умственнотсталые пишут комментарии?
13:40:32 12-05-2023
Гость (10:21:24 12-05-2023) Тут умственнотсталые пишут комментарии?... Военная и политическая власть в англиине умственно отсталая,давая оружие третьей стороне для убийства русских солдат?Особенно если учесть,что Россия является ядерной державой?
11:09:38 12-05-2023
если это не могут предотвратить и дают возможность доставки, значит это кому-то выгодно в России.
11:16:10 12-05-2023
Я думаю Россия должна поставить оружие ирландцам для освободительной войны от ига англосаксов.
15:08:51 12-05-2023
ыть (11:16:10 12-05-2023) Я думаю Россия должна поставить оружие ирландцам для освобод... Пора ирландцам повышать планку национального самосознания.И что ещё главное-монарх властвует над ними(!)В наш век кибернетики,интернета и телеграфа это просто курам на смех.
14:54:29 12-05-2023
Может в Англии уже появились средства сбивать гиперзвук=====Гиперзвук можно сбить только супергиперзвуком ) А если гиперзвуковая ракета уже летит с 10-ти километровой высоты отвесно вниз строго перпендикулярно земле, то только суперпупергиперзвуком.