CNN: Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности

Их характеристики позволят Украине наносить удары вглубь территории новых регионов России

11 мая 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Великобритания предоставила Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Как сообщает ТАСС, об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Дальность действия ракет более 250 км позволит Украине наносить удары вглубь территории новых регионов России. Снаряд был разработан совместно с Францией и якобы "по-настоящему меняет правила игры с точки зрения расстояния полёта".

Телеканал также подчеркнул, что Великобритания, как и в ситуации с передачей современных танков, опередила США в поставках оружия большей дальности.