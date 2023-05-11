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CNN: Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности

Их характеристики позволят Украине наносить удары вглубь территории новых регионов России

11 мая 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Великобритания предоставила Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Как сообщает ТАСС, об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на источники. 

Дальность действия ракет более 250 км позволит Украине наносить удары вглубь территории новых регионов России. Снаряд был разработан совместно с Францией и якобы "по-настоящему меняет правила игры с точки зрения расстояния полёта". 

Телеканал также подчеркнул, что Великобритания, как и в ситуации с передачей современных танков, опередила США в поставках оружия большей дальности. 

Комментарии 16

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Гость

19:50:44 11-05-2023

Почему Путин до настоящего времени не пресек наглую и открытую доставку оружия для убийства наших солдат.

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Гость

06:05:48 12-05-2023

Гость (19:50:44 11-05-2023) Почему Путин до настоящего времени не пресек наглую и открыт... Главнейший вопрос.

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Дмитрий

11:26:33 12-05-2023

Гость (19:50:44 11-05-2023) Почему Путин до настоящего времени не пресек наглую и открыт... Почему он до сих пор у власти? Почему нет честных выборов? Почему он сажает в тюрьму за стихи?

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Гость

14:57:37 12-05-2023

Почему Путин сажает в тюрьму за стихи?А вот не писал стихов и не пиши.Лучше погуляй и подыши.

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Гость

06:00:29 12-05-2023

Почему бы России не предоставить отдельным людям компактные устройства,приводимые в действия на старых территориях великабритании?

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Гость

07:39:22 12-05-2023

Надо и дальше заниматься соплежуйством. Не дай бог, партнеры обидятся, если им помешают русских убивать всеми возможными способами...

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Гость

07:46:58 12-05-2023

Может в Англии уже появились средства сбивать гиперзвук с ядерными боеголовками. Если нет, то опасное решение

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Гость

07:47:52 12-05-2023

вглубь территории новых регионов России --- не обязательно новых

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Барнаулец

08:49:07 12-05-2023

Почему бы не сбить этот военно-транспортный самолет в международных водах или не потопить этот корабль. Это законная цель. Скорее бы уже.

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Гость

11:28:44 12-05-2023

Барнаулец (08:49:07 12-05-2023) Почему бы не сбить этот военно-транспортный самолет в междун... Вы желаете войны с натай?! Мы не можем второй год победить нищую Украину, а вы говорите пр нату. Потому что наша власть труслива.

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Гость

10:21:24 12-05-2023

Тут умственнотсталые пишут комментарии?

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Гость

13:40:32 12-05-2023

Гость (10:21:24 12-05-2023) Тут умственнотсталые пишут комментарии?... Военная и политическая власть в англиине умственно отсталая,давая оружие третьей стороне для убийства русских солдат?Особенно если учесть,что Россия является ядерной державой?

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Гость

11:09:38 12-05-2023

если это не могут предотвратить и дают возможность доставки, значит это кому-то выгодно в России.

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ыть

11:16:10 12-05-2023

Я думаю Россия должна поставить оружие ирландцам для освободительной войны от ига англосаксов.

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Гость

15:08:51 12-05-2023

ыть (11:16:10 12-05-2023) Я думаю Россия должна поставить оружие ирландцам для освобод... Пора ирландцам повышать планку национального самосознания.И что ещё главное-монарх властвует над ними(!)В наш век кибернетики,интернета и телеграфа это просто курам на смех.

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Гость

14:54:29 12-05-2023

Может в Англии уже появились средства сбивать гиперзвук=====Гиперзвук можно сбить только супергиперзвуком ) А если гиперзвуковая ракета уже летит с 10-ти километровой высоты отвесно вниз строго перпендикулярно земле, то только суперпупергиперзвуком.

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