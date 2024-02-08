Coca-Cola впервые за долгое время выпустила новый вкус

Основным вкусом серии станет малина

08 февраля 2024, 08:55, ИА Амител

Крышки от бутылок Coca-Cola / Фото: pxhere.com

Компания Coca-Cola впервые за долгое время выпускает на рынок напиток с новым вкусом. Об этом сообщает CNN.

Он станет сочетанием малины и пряностей, а также получит название Spiced. Отмечается, что вкус ягоды был принят из-за ее популярности в автоматах для смешивания напитков.

"Это тенденция, которую мы начали замечать не только в еде, но и в напитках", – прокомментировали обновление в компании.

Дата начала продаж нового напитка в США и Канаде уже определена, он появится на прилавках 19 февраля.

Пока неизвестно, будет ли Coca-Cola Spiced продаваться в других странах мира.