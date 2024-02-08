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Coca-Cola впервые за долгое время выпустила новый вкус

Основным вкусом серии станет малина

08 февраля 2024, 08:55, ИА Амител

Крышки от бутылок Coca-Cola / Фото: pxhere.com
Крышки от бутылок Coca-Cola / Фото: pxhere.com

Компания Coca-Cola впервые за долгое время выпускает на рынок напиток с новым вкусом. Об этом сообщает CNN.

Он станет сочетанием малины и пряностей, а также получит название Spiced. Отмечается, что вкус ягоды был принят из-за ее популярности в автоматах для смешивания напитков.

"Это тенденция, которую мы начали замечать не только в еде, но и в напитках", – прокомментировали обновление в компании.

Дата начала продаж нового напитка в США и Канаде уже определена, он появится на прилавках 19 февраля.

Пока неизвестно, будет ли Coca-Cola Spiced продаваться в других странах мира.

Продукты

Комментарии 6

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Гость

09:40:15 08-02-2024

Нам зачем эта сенсационная "новость"?

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Гость

10:14:21 08-02-2024

Гость (09:40:15 08-02-2024) Нам зачем эта сенсационная "новость"?... Для людей любящих колу, не? Можно подумать "запрещенной" колы на наших прилавках нет!?

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Гость

13:07:38 08-02-2024

Гость (10:14:21 08-02-2024) Для людей любящих колу, не? Можно подумать "запрещенной" кол... Не, не для людей. Для гоблинов...

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Гость

16:30:23 08-02-2024

Гость (10:14:21 08-02-2024) Для людей любящих колу, не? Можно подумать "запрещенной" кол... Есть конечно но эта кола например из кыргызстана или да же из ирана и вкус у нее другой

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ДВМ

12:52:45 08-02-2024

Малиновая Кола, малиновый закат (Колы)...

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Гость

13:42:55 08-02-2024

Везёт же людям

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