Coca-Cola впервые за долгое время выпустила новый вкус
Основным вкусом серии станет малина
08 февраля 2024, 08:55, ИА Амител
Крышки от бутылок Coca-Cola / Фото: pxhere.com
Компания Coca-Cola впервые за долгое время выпускает на рынок напиток с новым вкусом. Об этом сообщает CNN.
Он станет сочетанием малины и пряностей, а также получит название Spiced. Отмечается, что вкус ягоды был принят из-за ее популярности в автоматах для смешивания напитков.
"Это тенденция, которую мы начали замечать не только в еде, но и в напитках", – прокомментировали обновление в компании.
Дата начала продаж нового напитка в США и Канаде уже определена, он появится на прилавках 19 февраля.
Пока неизвестно, будет ли Coca-Cola Spiced продаваться в других странах мира.
09:40:15 08-02-2024
Нам зачем эта сенсационная "новость"?
10:14:21 08-02-2024
Гость (09:40:15 08-02-2024) Нам зачем эта сенсационная "новость"?... Для людей любящих колу, не? Можно подумать "запрещенной" колы на наших прилавках нет!?
13:07:38 08-02-2024
Гость (10:14:21 08-02-2024) Для людей любящих колу, не? Можно подумать "запрещенной" кол... Не, не для людей. Для гоблинов...
16:30:23 08-02-2024
Гость (10:14:21 08-02-2024) Для людей любящих колу, не? Можно подумать "запрещенной" кол... Есть конечно но эта кола например из кыргызстана или да же из ирана и вкус у нее другой
12:52:45 08-02-2024
Малиновая Кола, малиновый закат (Колы)...
13:42:55 08-02-2024
Везёт же людям