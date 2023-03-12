Crew Dragon с бывшей алтайской журналисткой Анной Кикиной направляется к Земле

Экипаж был на МКС больше пяти месяцев

12 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: Роскосмос

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 11 марта успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщает ТАСС.

Приводнение судна ожидается 12 марта у берегов Флориды. Отстыковка при этом была запланирована ещё на 9-е число, но её дважды переносили из-за неподходящих погодных условий в планируемом месте посадки.

Экипаж состоит из россиянки Анны Кикиной, астронавтов НАСА Николь Манн и Джоша Кассада, а также астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Вакаты. Они были на МКС с 6 октября.

Анна Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске. Училась в Новосибирской государственной академии водного транспорта, где в 2006-м получила образование инженера-гидротехника, а в 2008-м – экономиста-менеджера. До 2012 года работала на радио в компании "Радио Сибирь-Алтай" в Горно-Алтайске. В 2012 году прошла отбор на должность кандидата в космонавты-испытатели, а в 2014-м была рекомендована к зачислению на должность космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса.

Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX в рамках программы перекрёстных полётов между NASA и Роскосмосом.