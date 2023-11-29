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ЦРУ обладают девятью инопланетными машинами

Две из них, по данным источника, не повреждены

29 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

ЦРУ имеют в активе две целые инопланетные машины и еще семь поврежденных. Об этом сообщает Daily mail.

"Секретный офис ЦРУ десятилетиями координировал поиск разбившихся НЛО по всему миру", – сообщил источник.

По данным собеседника издания, у ЦРУ есть средства, которые позволяют распознать даже замаскированные НЛО, а когда летательный аппарат приземляется, к нему сразу же выезжает специальная группа.

Отмечается, что у ЦРУ есть агенты по всему миру, даже в недружественных США странах. 

Один из информаторов заявил, что ЦРУ якобы обладает как "минимум девятью машинами" неземного происхождения, две из которых не повреждены, пишет Daily Mail.

Фото: unsplash.com

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Комментарии 13

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Гость

07:12:49 29-11-2023

Все же легализация наркотиков в западных странах имеет побочные эффекты в виде вот таких статей) Хоть и Дейли Мейл это такой аналог нашей бывшей Экспресс-Газеты, и там заранее можно ничему не удивляться)

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Гость

07:14:39 29-11-2023

А вообще инопланетная машина - это Иж-Комби) вот посмотришь на нее и не поймешь - это вообще что было? Как это можно было придумать))

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Гость

08:29:53 29-11-2023

Гость (07:14:39 29-11-2023) А вообще инопланетная машина - это Иж-Комби) вот посмотришь ... Это Вы Фиат Мультипла и СсанЙонг Актион не видели. Посравнению с ними ИЖ-Комби просто-таки красавчег.

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Гость

11:57:35 29-11-2023

Гость (07:14:39 29-11-2023) А вообще инопланетная машина - это Иж-Комби) вот посмотришь ... ИЖ-Комби классный аппарат. Практически не убиваемый. А вот например Nissan Juke точно с Плутона. Там ее рептилоиды производят.

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...

07:15:11 29-11-2023

Вранье

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Гость

07:22:59 29-11-2023

Может прилетят и ситуацию с Украиной разрулят

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ДВМ

07:54:03 29-11-2023

Байден- бывший водила одной из этих машин.

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Гость

08:30:36 29-11-2023

ДВМ (07:54:03 29-11-2023) Байден- бывший водила одной из этих машин.... Бывших не бывает.

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Гость

08:43:57 29-11-2023

Давно понятно, что за богов древние люди принимали пришельцев, а все религии имеют единственной целью удержание людей в рабской узде и покорности.

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Фреш

09:11:34 29-11-2023

Судя по комментаторам этой новости,нам не хватает службы "Люди в черном".

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Гость

09:54:55 29-11-2023

Бряхня!.... ©

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Гость

09:55:58 29-11-2023

Чё? совсем в мире дело швах!? что даже уже козыри в ход пошли, для отвлечения внимания народа!?

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гость

08:54:57 30-11-2023

"Уважаемый редактор! Может, лучше — про реактор? Там, про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же! — год подряд То тарелками пугают — Дескать, подлые, летают, То у вас собаки лают, То руины говорят!" (c) BCB

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