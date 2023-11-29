ЦРУ обладают девятью инопланетными машинами
Две из них, по данным источника, не повреждены
29 ноября 2023, 07:01, ИА Амител
ЦРУ имеют в активе две целые инопланетные машины и еще семь поврежденных. Об этом сообщает Daily mail.
"Секретный офис ЦРУ десятилетиями координировал поиск разбившихся НЛО по всему миру", – сообщил источник.
По данным собеседника издания, у ЦРУ есть средства, которые позволяют распознать даже замаскированные НЛО, а когда летательный аппарат приземляется, к нему сразу же выезжает специальная группа.
Отмечается, что у ЦРУ есть агенты по всему миру, даже в недружественных США странах.
Один из информаторов заявил, что ЦРУ якобы обладает как "минимум девятью машинами" неземного происхождения, две из которых не повреждены, пишет Daily Mail.
07:12:49 29-11-2023
Все же легализация наркотиков в западных странах имеет побочные эффекты в виде вот таких статей) Хоть и Дейли Мейл это такой аналог нашей бывшей Экспресс-Газеты, и там заранее можно ничему не удивляться)
07:14:39 29-11-2023
А вообще инопланетная машина - это Иж-Комби) вот посмотришь на нее и не поймешь - это вообще что было? Как это можно было придумать))
08:29:53 29-11-2023
Гость (07:14:39 29-11-2023) А вообще инопланетная машина - это Иж-Комби) вот посмотришь ... Это Вы Фиат Мультипла и СсанЙонг Актион не видели. Посравнению с ними ИЖ-Комби просто-таки красавчег.
11:57:35 29-11-2023
Гость (07:14:39 29-11-2023) А вообще инопланетная машина - это Иж-Комби) вот посмотришь ... ИЖ-Комби классный аппарат. Практически не убиваемый. А вот например Nissan Juke точно с Плутона. Там ее рептилоиды производят.
07:15:11 29-11-2023
Вранье
07:22:59 29-11-2023
Может прилетят и ситуацию с Украиной разрулят
07:54:03 29-11-2023
Байден- бывший водила одной из этих машин.
08:30:36 29-11-2023
ДВМ (07:54:03 29-11-2023) Байден- бывший водила одной из этих машин.... Бывших не бывает.
08:43:57 29-11-2023
Давно понятно, что за богов древние люди принимали пришельцев, а все религии имеют единственной целью удержание людей в рабской узде и покорности.
09:11:34 29-11-2023
Судя по комментаторам этой новости,нам не хватает службы "Люди в черном".
09:54:55 29-11-2023
Бряхня!.... ©
09:55:58 29-11-2023
Чё? совсем в мире дело швах!? что даже уже козыри в ход пошли, для отвлечения внимания народа!?
08:54:57 30-11-2023
"Уважаемый редактор! Может, лучше — про реактор? Там, про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же! — год подряд То тарелками пугают — Дескать, подлые, летают, То у вас собаки лают, То руины говорят!" (c) BCB