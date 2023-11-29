ЦРУ обладают девятью инопланетными машинами

Две из них, по данным источника, не повреждены

29 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

ЦРУ имеют в активе две целые инопланетные машины и еще семь поврежденных. Об этом сообщает Daily mail.

"Секретный офис ЦРУ десятилетиями координировал поиск разбившихся НЛО по всему миру", – сообщил источник.

По данным собеседника издания, у ЦРУ есть средства, которые позволяют распознать даже замаскированные НЛО, а когда летательный аппарат приземляется, к нему сразу же выезжает специальная группа.

Отмечается, что у ЦРУ есть агенты по всему миру, даже в недружественных США странах.

Один из информаторов заявил, что ЦРУ якобы обладает как "минимум девятью машинами" неземного происхождения, две из которых не повреждены, пишет Daily Mail.