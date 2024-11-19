Cyberpunk 2077 запустили на смартфоне

Пользователю удалось удерживать стабильные 60 кадров в секунду

19 ноября 2024, 18:16, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/641621

Пользователь соцсети X (ранее Twitter) cozy_OSS продемонстрировал работу флагманского смартфона с процессором Snapdragon 8 Elite в ПК-версии игры Cyberpunk 2077. Игра была запущена с низкими настройками графики и разрешением 720p, но изображение оставалось стабильным при 60 кадрах в секунду.

Несмотря на динамичные боевые сцены, не наблюдалось пропусков кадров, что необычно для такого "железа". Игра была запущена с помощью эмулятора GameFusion, что позволило открыть ПК-версию игры на мобильной платформе.

Ранее блогеры показали, что Snapdragon 8 Elite опережает графический процессор AMD Radeon 780M в тесте 3DMark. Однако современные Android-смартфоны не поддерживают некоторые технологии, такие как трассировка лучей, и требуют эмуляции для запуска игр, что может быть неудобно.

В отличие от iPhone, где есть портированные игры, например, серии Resident Evil, Death Stranding и Assassin's Creed, на Android таких игр нет.