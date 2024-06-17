Цыганский композитор Александр Марцинкевич и группа "Кабриолет" выступят в Барнауле
Зажигательные цыганские мелодии прозвучат в ДК "Мотор"
17 июня 2024, 08:01, ИА Амител
22 ноября в Барнауле выступит Александр Марцинкевич и группа "Кабриолет". Зажигательные цыганские мелодии прозвучат в ДК "Мотор", сообщает агентство "Лига Арт".
Марцинкевич – цыганский композитор, автор и исполнитель. Каждая его песня индивидуальна. В них есть цыганская душа, страдающая, любящая, а артист приходит к своим зрителям с открытым сердцем и душой.
Новые песни Александра Марцинкевича – это хорошо аранжированная современная популярная культура. Среди "старых" – очень известные композиции, которые поет вся страна.
09:28:06 17-06-2024
Он с табором будет проездом или один.