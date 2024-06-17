Цыганский композитор Александр Марцинкевич и группа "Кабриолет" выступят в Барнауле

Зажигательные цыганские мелодии прозвучат в ДК "Мотор"

17 июня 2024, 08:01, ИА Амител

22 ноября в Барнауле выступит Александр Марцинкевич и группа "Кабриолет". Зажигательные цыганские мелодии прозвучат в ДК "Мотор", сообщает агентство "Лига Арт".

Марцинкевич – цыганский композитор, автор и исполнитель. Каждая его песня индивидуальна. В них есть цыганская душа, страдающая, любящая, а артист приходит к своим зрителям с открытым сердцем и душой.

Новые песни Александра Марцинкевича – это хорошо аранжированная современная популярная культура. Среди "старых" – очень известные композиции, которые поет вся страна.