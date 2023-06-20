"Да веничек пропарь": где и когда в Барнауле пройдет фестиваль традиционных ценностей
Узнать секреты настоящей баньки могут все желающие
20 июня 2023, 12:28, ИА Амител LjN8JyKPV
Окунуться в атмосферу старины, прикоснуться к великой русской культуре, узнать традиционные обряды настоящей баньки, а также насладиться красотой народных промыслов и приятно провести время, пританцовывая под народную музыку в кругу единомышленников, – все это можно сделать в Барнауле на фестивале традиционных ценностей "Алтайская баенка". Его проводит Центр банных традиций "Три БогаТыря" – команда единомышленников, собранная, чтобы возродить банную культуру.
Когда состоится фестиваль?
Мероприятие пройдет с 23 по 25 июня 2023 года на территории спортивного комплекса "Первый" по адресу: Затон, ул. Водников, 1е.
Всех гостей ждет увлекательная программа в духе русских традиций.
Что в программе?
- Чемпионат по парению в русской банеОдно из главных событий фестиваля, где участники будут соревноваться в мастерстве парения, а также в знании традиций и обрядов, связанных с русской баней. Победители получат ценные призы и дипломы.
- Мастер-классы по изготовлению народных промысловГости смогут не только поучаствовать в мастер-классах, но и познакомиться с работами мастеров-ремесленников, узнать о традиционных ремеслах, а также приобрести уникальные изделия ручной работы.
- Выставка народных промысловНа ней можно увидеть различные экспонаты, связанные с русской культурой и традициями.
- Народные гулянья, концерты народной музыки и танцевВ танце и с песней весело провести время сможет каждый желающий.
- Национальные гастрономические ярмаркиЗдесь гости фестиваля смогут попробовать различные блюда русской кухни.
Вход на фестиваль свободный.
Организаторы: Центр банных традиций "Три БогаТыря" и АНО "Мужчины Алтая"
"ВКонтакте"
Тел.: 8 (3852) 993-899, 8-964-086-38-99
ИП Заздравных Ирина Владимировна
Возрастное ограничение 0+Реклама
Комментарии в эфире