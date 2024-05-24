Дачникам грозит срок за выращивание вьюнка на участке

За десять-одиннадцать растений можно сесть на срок до двух лет

24 мая 2024, 08:31, ИА Амител

Садовая тележка / Фото: pxhere.com

Вьюнок, он же ипомея трехцветная, может стать для дачников в России серьезной проблемой. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Государство регулярно пополняет список растений, оказывающих психотропные эффекты. Теперь в него входит и вьюнок трехцветный, семена которого содержат запрещенное вещество эргин. За незаконное культивирование данного растения предусмотрена уголовная ответственность.

За десять-одиннадцать растений грозит до двух лет лишения свободы, за сотню и более – до восьми лет.

Однако для суда имеет значение, выросли ли они самосевом или были высажены целенаправленно. Граждане, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых растут или незаконно культивируются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить.

Проверки обычно проводит полиция, а земли сельхозназначения контролирует Россельхознадзор. Чтобы избежать проблем с законом, дачникам рекомендуется внимательно выбирать не только декоративные растения, но и следить за дикорастущими цветами.