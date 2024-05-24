Дачникам грозит срок за выращивание вьюнка на участке
За десять-одиннадцать растений можно сесть на срок до двух лет
24 мая 2024, 08:31, ИА Амител
Вьюнок, он же ипомея трехцветная, может стать для дачников в России серьезной проблемой. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Государство регулярно пополняет список растений, оказывающих психотропные эффекты. Теперь в него входит и вьюнок трехцветный, семена которого содержат запрещенное вещество эргин. За незаконное культивирование данного растения предусмотрена уголовная ответственность.
За десять-одиннадцать растений грозит до двух лет лишения свободы, за сотню и более – до восьми лет.
Однако для суда имеет значение, выросли ли они самосевом или были высажены целенаправленно. Граждане, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, на которых растут или незаконно культивируются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить.
Проверки обычно проводит полиция, а земли сельхозназначения контролирует Россельхознадзор. Чтобы избежать проблем с законом, дачникам рекомендуется внимательно выбирать не только декоративные растения, но и следить за дикорастущими цветами.
08:38:27 24-05-2024
Вот очень интересно, а когда в цветах картофеля чего нибудь найдут?
08:43:57 24-05-2024
Охренеть. Тогда надо на растения учить, как на права и выдавать свидетельство дачника
08:45:21 24-05-2024
А в картошке пока ничего не нашли, может тоже запретить?
17:14:03 24-05-2024
Сергей (08:45:21 24-05-2024) А в картошке пока ничего не нашли, может тоже запретить?... Запретить! Из картофеля самогон можно гнать, а это яд.
08:52:46 24-05-2024
Идиотизм. А зачем тогда продавать эти семена в сетях магазина 5ки и т.п магазинах? У меня этот цветок растет десятки лет, мне что теперь ползать и выкапывать?
Вот не хрен делать правительству, лучше б войну остановили.
09:11:46 24-05-2024
Лиля (08:52:46 24-05-2024) Идиотизм. А зачем тогда продавать эти семена в сетях магазин... Не знаю где вы увидели, в Агрономы сразу убрали из продажи, причем вообще всю ипомею, и опасную и жёлтую, которая разрешена. Да и нам нет смысла переживать, с нашими зимами самосейкой она редко вылазит. Конечно если у вас всегда было много, то ваш случай более хлопотный, согласна. Ну у нас за огородами вечно и конопля лезет, кому она там нужна...
А что насчёт пятёрочки и подобных - да до первой жалобы))) у них то на складах не дачные объемы, а значит это уже хранение :-)
09:24:00 24-05-2024
Станислава (09:11:46 24-05-2024) Не знаю где вы увидели, в Агрономы сразу убрали из продажи, ... Переживать то всегда стоит. Вот, мак, например, наркоманы на чужие участки подсеивают, а потом собирают. Со вьюнком может быть то же самое, а если ты еще в ботанике не силен, а просто держишь огород под картофель, то можно срок за просто так словить.
22:28:23 24-05-2024
Станислава (09:11:46 24-05-2024) Не знаю где вы увидели, в Агрономы сразу убрали из продажи, ... а я как раз этой весной, проверяя семена, нашла целую горсть...
09:43:34 24-05-2024
Лиля (08:52:46 24-05-2024) Идиотизм. А зачем тогда продавать эти семена в сетях магазин... Войну остановить? На этом поскудном явление множество руки греют. Сколько генералов уже снесли.
09:47:47 24-05-2024
Лиля (08:52:46 24-05-2024) Идиотизм. А зачем тогда продавать эти семена в сетях магазин... Войну, начатую в 2014 уже третий год останавливают, ели вы не заметили
09:12:50 24-05-2024
Лиля (08:52:46 24-05-2024) Идиотизм. А зачем тогда продавать эти семена в сетях магазин... Коту,когда заняться нечем,он яйца лижет..
09:16:04 24-05-2024
Не, конечно шумиха смешит. Конечно цветочки миленькие, но и без них спокойно можно сотню других видов посеять. Хорошо что выявили это свойство - у нас малыши вечно что то в рот тянут, вон, пусть подорожник жуют :-) чем траванутся этими цветочками.
09:45:37 24-05-2024
Уже тысячу раз писали разъяснения по этому растению, но журналисты не унимаются. Под запрет попадают 2-3 сорта. Это не дикорастущие, не продающиеся, а специально выведенные, имеющие действительно наркоэффект. Но видимо очень много хайпа можно ловить одним, которые пишут такие статьи, и другим, которые везде обвиняют власть в ограничении своих прав
09:51:26 24-05-2024
ВОТ ЭТО БРЕД!!!!!!!!!!!!!! Нарушение гражданских прав, как минимум!!!!!!!!! Это моя частная собственность!!!
10:32:47 24-05-2024
Гость (09:51:26 24-05-2024) ВОТ ЭТО БРЕД!!!!!!!!!!!!!! Нарушение гражданских прав, как м... В суде расскажите про частную собственность и получите свои личные 8 лет зоны))
11:50:00 24-05-2024
вот если бы эти умники не сказали об этих чудодейственных свойствах этого растения, то никто бы и не знал. Жили же как-то спокойно.
14:25:13 24-05-2024
Что-то очередной раз не то покурили.
14:46:04 24-05-2024
много участков весной видел брошенными с сухостоем по пояс. Это реальная опасность городского пожара. Почему власти не штрафуют таких владельцев????? В бюджет города на озеленение деньги бы пошли
15:52:19 24-05-2024
Гость (14:46:04 24-05-2024) много участков весной видел брошенными с сухостоем по пояс. ... Если участок брошенный, то у него скорее всего нет владельца