Дачникам рассказали, как не платить налог на баню

По закону, при определенном условии, от выплаты можно освободиться

01 октября 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов пояснил, в каком случае дачники могут не платить налог за постройки, которые находятся на участке. Его слова передает РИА Новости.

Гаврилов пояснил, что уплата налога обязательна за хозяйственные постройки, которые являются капитальными. Один из признаков таких строений – фундамент. Если его нет, то платить налог за помещение не нужно.

Говоря о том, как освободить себя от уплаты налога на определенное строение, Гаврилов пояснил, что по закону человек может вывести из налогообложения одну хозпостройку, если ее площадь не превышает 50 квадратных метров.