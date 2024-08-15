Дальневосточный леопард из Барнаула обрел новый дом благодаря компании "МСВ"

Большой вольер сварили из 10 тонн металлопроката в самом сердце зоопарка

15 августа 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JxJS6

Новый вольер для леопарда от "МСВ" / Фото предоставлено компанией

14 августа в барнаульском зоопарке состоялось торжественное открытие вольера для дальневосточного леопарда Елисея. У одного из самых красивых и редких на планете представителей семейства кошачьих появился просторный дом. Его возвела компания "МСВ", которая продает металлопрокат и стройматериалы.

Сохранить редкий вид

Чтобы увеличить популяцию животных, "МСВ" построила леопарду вольер. Причем не только для самца Елисея, который уже несколько лет живет в зоопарке, но и для его будущей подруги. Площадь жилища составила 160 м². Компания изготовила дом из своей продукции. На строительство ушло 10 тонн металлопроката и два месяца работы.

Из провинциальной компании в большую сеть

"МСВ" – предприятие родом из Барнаула. С 2006 года оно успело построить обширную филиальную сеть по Сибири и Уралу и сегодня успешно работает на рынке металлопроката, сотрудничая с более чем 20 металлургическими предприятиями и заводами. Более того, "МСВ" является официальным партнером компании "Евраз".

Новый вольер для леопарда от "МСВ" / Фото предоставлено компанией

Продукция и услуги

Каталог товаров "МСВ" представляет большое разнообразие позиций металлопроката, включая арматуру, проволоку, балки, листы, трубы и фасонные изделия ЗСМК и НТМК, а также продукцию сторонних производителей и промышленный сортамент.

Компания предлагает к продаже:

древесно-плитные материалы,

крепежные изделия,

кровельные материалы,

ленты соединительные и скотчи,

мастики, праймеры,

общестроительные материалы,

пену монтажную, герметики и клей,

пленки, мембраны и подложки,

тепло- и звукоизоляционные материалы.

У предприятия есть большие складские комплексы с современным оборудованием. Это позволяет предлагать полный спектр дополнительных услуг, таких как плазменная и лазерная резка металла, формирование сборных вагонов и вытяжка бухтовой арматуры.

ООО "МСВ"

Адреса в Барнауле: ул. Пролетарская, 50; ул. Трактовая 47; ул. Бриллиантовая 22а

Тел.: 8 (3852) 50-20-70

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