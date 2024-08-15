Дальневосточный леопард из Барнаула обрел новый дом благодаря компании "МСВ"
Большой вольер сварили из 10 тонн металлопроката в самом сердце зоопарка
15 августа 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JxJS6
14 августа в барнаульском зоопарке состоялось торжественное открытие вольера для дальневосточного леопарда Елисея. У одного из самых красивых и редких на планете представителей семейства кошачьих появился просторный дом. Его возвела компания "МСВ", которая продает металлопрокат и стройматериалы.
Сохранить редкий вид
Чтобы увеличить популяцию животных, "МСВ" построила леопарду вольер. Причем не только для самца Елисея, который уже несколько лет живет в зоопарке, но и для его будущей подруги. Площадь жилища составила 160 м². Компания изготовила дом из своей продукции. На строительство ушло 10 тонн металлопроката и два месяца работы.
Из провинциальной компании в большую сеть
"МСВ" – предприятие родом из Барнаула. С 2006 года оно успело построить обширную филиальную сеть по Сибири и Уралу и сегодня успешно работает на рынке металлопроката, сотрудничая с более чем 20 металлургическими предприятиями и заводами. Более того, "МСВ" является официальным партнером компании "Евраз".
Продукция и услуги
Каталог товаров "МСВ" представляет большое разнообразие позиций металлопроката, включая арматуру, проволоку, балки, листы, трубы и фасонные изделия ЗСМК и НТМК, а также продукцию сторонних производителей и промышленный сортамент.
Компания предлагает к продаже:
- древесно-плитные материалы,
- крепежные изделия,
- кровельные материалы,
- ленты соединительные и скотчи,
- мастики, праймеры,
- общестроительные материалы,
- пену монтажную, герметики и клей,
- пленки, мембраны и подложки,
- тепло- и звукоизоляционные материалы.
У предприятия есть большие складские комплексы с современным оборудованием. Это позволяет предлагать полный спектр дополнительных услуг, таких как плазменная и лазерная резка металла, формирование сборных вагонов и вытяжка бухтовой арматуры.
ООО "МСВ"
Адреса в Барнауле: ул. Пролетарская, 50; ул. Трактовая 47; ул. Бриллиантовая 22а
Тел.: 8 (3852) 50-20-70
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