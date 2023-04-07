Дальнобойщик из Барнаула из-за поломки уже неделю живёт на дороге под Екатеринбургом

Его фура уже неделю стоит на ЕКАД в районе развязки с дублёром Сибирского тракта. Одни пытаются его ограбить, другие — помочь

07 апреля 2023, 16:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дальнобойщик из Барнаула из-за поломки оказался вынужден жить на ЕКАД в районе развязки с дублёром Сибирского тракта. Как сообщает e1.ru, запылённая фура уже больше недели стоит на трассе, а барнаульцу Василию приходиться жить в ней.

Мужчина рассказал журналистам, что действительно надолго застрял на кольцевой Екатеринбурга из-за поломки своего тягача Mercedes. Василию даже не удалось добраться до какого-либо сервиса – он оказался на правой полосе транзитной дороги без возможности съехать хотя бы на обочину.

"Разгрузился в Асбесте и поехал в Первоуральск. И не доехал. Отказала топливная система, вышел из строя насос. Я связался с местным сервисом и увёз его на ремонт, чтобы спецы разобрали и определили поломку. Запчасти в итоге пришлось заказывать, но дело оказалось небыстрое. Вот и пришлось жить здесь, на дороге", – рассказал он.

Некоторые люди останавливаются и пытаются помочь – привозят воду, домашнюю еду. Чай, кофе и сигареты у него ещё есть. Но были и жулики, которые требовали деньги "за дорогу".

"Заявили мне, что нужно помочь каким-то их пацанам. Я им сказал, что сам оказался в ситуации, когда нужна помощь. Они поняли, что взять с меня нечего, и уехали", – рассказал Василий.

Однако к тяготам дороги ему не привыкать. Как только отремонтированную запчасть привезут, он сможет сам установить её на машину и двинется в путь. Вероятно, Василий сможет выдвинуться уже завтра или послезавтра.