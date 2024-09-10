Дамы в игре. В Барнауле прошел любительский футбольный турнир "Лига мам"

В нем приняли участие команды бизнес-сообщества города

10 сентября 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8KBAyW

Команда Медиагруппы FM-Продакшн / Фото: предоставлено участником команды

8 сентября на стадионе Школы Алексея Смертина прошел любительский футбольный турнир "Лига мам", собравший команды бизнес-сообщества Барнаула. Это стало отличной возможностью для сотрудников разных компаний проявить футбольные навыки, а также завести новые знакомства.

В турнире приняла участие и команда Медиагруппы FM-Продакшн, в состав которой вошли представители радиостанций , рекламного агентства, информационного портала amic.ru* и digital-агентства Zavod* . Команда выделялась оригинальной формой: вместо привычных номеров на спинах игроков разместили FM-частоты, на которых вещают радиостанции медиахолдинга.

Команда Медиагруппы FM-Продакшн / Фото предоставлены участником команды

Футбольный турнир прошел в духе дружелюбного и честного спортивного соперничества. Участники демонстрировали уважение друг к другу на поле, а болельщики энергично поддерживали.

Главная цель турнира – укрепление связей среди бизнес-сообщества. Но каждая команда все равно рьяно боролась за победу, активно сражаясь за каждый гол.

Турнир завершился выступлением Арсения Бородина.

* FM ("ЭфЭм"); amic.ru ("Амик.ру"); digital-агентство Zavod ("диджитал-агентство Завод")

ИП Шаповалова А. Д.

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