Данные черных ящиков подтвердили внешнее воздействие на рухнувший Ил-76

Сейчас анализ продолжается, однако работа близится к завершению

30 января 2024, 16:37, ИА Амител

Обломки упавшего Ил-76 / Фото: readovka

Информация, полученная с черных ящиков, подтвердила внешнее воздействие на сбитый в Белгородской области Ил-76. Как сообщает телеканал "360", об этом стало известно ТАСС от источника в силовых структурах.

По его словам, данные исключают все возможные версии крушения транспортного самолета, кроме той, что его сбили. Сейчас анализ продолжается, однако работа близится к завершению.

Судно рухнуло в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.