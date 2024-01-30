Данные черных ящиков подтвердили внешнее воздействие на рухнувший Ил-76
Сейчас анализ продолжается, однако работа близится к завершению
30 января 2024, 16:37, ИА Амител
Информация, полученная с черных ящиков, подтвердила внешнее воздействие на сбитый в Белгородской области Ил-76. Как сообщает телеканал "360", об этом стало известно ТАСС от источника в силовых структурах.
По его словам, данные исключают все возможные версии крушения транспортного самолета, кроме той, что его сбили. Сейчас анализ продолжается, однако работа близится к завершению.
Судно рухнуло в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
16:59:58 30-01-2024
Гуманитарный самолёт Ил —76 над территорией России сбил американский военный комплекс Петриум, который управляется далеко не украинцами.
17:02:18 30-01-2024
А что говорит Шогу, за наше ПВО, лучшее в мире? Почему таки допустили такое ?