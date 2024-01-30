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Данные черных ящиков подтвердили внешнее воздействие на рухнувший Ил-76

Сейчас анализ продолжается, однако работа близится к завершению

30 января 2024, 16:37, ИА Амител

Обломки упавшего Ил-76 / Фото: readovka
Обломки упавшего Ил-76 / Фото: readovka

Информация, полученная с черных ящиков, подтвердила внешнее воздействие на сбитый в Белгородской области Ил-76. Как сообщает телеканал "360", об этом стало известно ТАСС от источника в силовых структурах.

По его словам, данные исключают все возможные версии крушения транспортного самолета, кроме той, что его сбили. Сейчас анализ продолжается, однако работа близится к завершению.

Судно рухнуло в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

Происшествия Политика крушение самолета

Комментарии 2

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Гость

16:59:58 30-01-2024

Гуманитарный самолёт Ил —76 над территорией России сбил американский военный комплекс Петриум, который управляется далеко не украинцами.

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Гость

17:02:18 30-01-2024

А что говорит Шогу, за наше ПВО, лучшее в мире? Почему таки допустили такое ?

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