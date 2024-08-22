Как отмечается, возле населенного пункта Каучук действительно был бой, однако некоторые паблики начали распространять ложную информацию

22 августа 2024, 15:30, ИА Амител

Российские солдаты / Фото: eng.mil.ru

В России запустили фейк о том, что ВСУ разбили под Курском 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота, сообщает телеканал "360".

"Проукраинские Telegram-каналы стали распространять сообщения о том, что российские военные "попали в замес" в лесном массиве возле населенного пункта Каучук. Авторы утверждали, что среди бойцов ВС России много погибших и раненых", - указывает телеканал.

Как отмечается, под Курском действительно был бой, однако некоторые паблики начали распространять ложную информацию о якобы разгроме всей бригады. Telegram-канал "Северный канал", о котором дальше и пойдет речь, написал, что морпехи продолжают воевать.

"Потери есть, это война, но бригада воюет и воюет самоотверженно. В условиях нынешней войны вообще тяжело себе представить, как за один бой можно уничтожить бригаду", - говорится в сообщении.

При этом, как уточняет телеканал, фейк об уничтожении бригады запустил именно "Северный канал". Так что "разоблачение" - это часть работы украинских ЦИПсО, сотрудники которых и делают публикации в "Северном канале".

"В описании канала авторы указали, что это ресурс группировки войск "Север" ВС России, однако данное формирование стало упоминаться в сводках Минобороны лишь с 14 апреля 2024 года. В то же время "Северный канал" создали 9 августа 2023 года. Самые ранние посты в нем имеют датировку от 30 ноября 2023 года, а по ссылке на подписку в конце каждого поста отражается первоначальное название канала - "Русский ствол". Его авторы публиковали справочную информацию о различных видах вооружений, а потом неожиданно выкладывали неподтвержденные данные о потерях техники с обеих сторон. При этом каждый пост показывал якобы кратное превышение в потерях с российской стороны", - отмечает телеканал.

С 1 мая "Русский ствол" неожиданно меняет название на "Северный канал" и позиционирует себя как ресурс "Севера". При этом канал существует довольно давно, но смог набрать всего 5,9 тыс. подписчиков. В то же время Telegram-канал "Северный ветер", созданный после образования группировки войск "Север", то есть после 14 апреля 2024 года, за короткий срок набрал 68 тысяч подписчиков. По его данным, 810-я бригада морпехов продолжает участвовать в боях. Работу морских пехотинцев 810-й бригады подтвердили также в пресс-службе Минобороны РФ.