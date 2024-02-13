Дану Борисову госпитализировали с подозрением на передозировку

При этом сама ведущая уверяет, что давно отказалась от наркотиков и алкоголя

13 февраля 2024, 11:44, ИА Амител

Дана Борисова / Кадр из программы "Малахов" / "Россия 1"

Российская телеведущая Дана Борисова попала в больницу с подозрением на передозировку. Об этом сообщает StarHit.

Женщину без сознания в квартире нашла дочь. Родственники признались, что сразу подумали о возможном возвращении Борисовой к наркотикам.

Сама Борисова жаловалась на сухость во рту и неясное сознание. Внятно объяснить медикам, что она принимала перед обмороком, ведущая не смогла.

Придя в себя, она позвонила родственникам, рассказала, что с ней все в порядке и некоторое время ее будут осматривать врачи.