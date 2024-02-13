Дану Борисову госпитализировали с подозрением на передозировку
При этом сама ведущая уверяет, что давно отказалась от наркотиков и алкоголя
13 февраля 2024, 11:44, ИА Амител
Российская телеведущая Дана Борисова попала в больницу с подозрением на передозировку. Об этом сообщает StarHit.
Женщину без сознания в квартире нашла дочь. Родственники признались, что сразу подумали о возможном возвращении Борисовой к наркотикам.
Сама Борисова жаловалась на сухость во рту и неясное сознание. Внятно объяснить медикам, что она принимала перед обмороком, ведущая не смогла.
Придя в себя, она позвонила родственникам, рассказала, что с ней все в порядке и некоторое время ее будут осматривать врачи.
"У меня рефлексы заторможены, тряска во всем теле, руки не держат. Похудела на девять килограммов, хочу еще на пять-шесть, голова болит, ноги-руки отекают", – сказала Борисова.
11:59:24 13-02-2024
Эта дама со своим директором обили все тлеканалы что бы только заработать.Народу она совершенно не интересна.
12:06:29 13-02-2024
Зачем нам знать про этот отработанный биоматериал...
12:11:18 13-02-2024
У них там своя жизнь. Бриллианты, носки на разный местах, наркотики. Элита
12:12:15 13-02-2024
Диабет это...
12:19:26 13-02-2024
Гость (12:12:15 13-02-2024) Диабет это...... ересь-то не пишите!
16:59:03 13-02-2024
Гость (12:19:26 13-02-2024) ересь-то не пишите!... Торквемада, ты что ли?
13:03:59 13-02-2024
Гость (12:12:15 13-02-2024) Диабет это...... похоже, да
17:02:41 13-02-2024
Гость (12:12:15 13-02-2024) Диабет это...... точно. перебор белого порошка.
17:01:58 13-02-2024
Похудела на девять килограммов, ноги-руки отекают--------- интересно, как эта вышедшая в тираж кукла, умудряется худеть с отеками??? ее глистогонят что ли?
19:43:43 13-02-2024
Это шоу у г-на Малахова уже посмотрели все любители порыться в чужом грязном белье. Теперь ещё и в новостях Алтайского края эту опустившуюся марамойку смотреть? Не много ли чести? Да пусть они уже все передозируются, зачем нам о них знать! Это позор страны!
13:43:00 14-02-2024
В такой большой стране больше не о чем говорить? Какие неотложные проблемы подсовывают народу.