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Дану Борисову госпитализировали с подозрением на передозировку

При этом сама ведущая уверяет, что давно отказалась от наркотиков и алкоголя

13 февраля 2024, 11:44, ИА Амител

Дана Борисова / Кадр из программы "Малахов" / "Россия 1"
Дана Борисова / Кадр из программы "Малахов" / "Россия 1"

Российская телеведущая Дана Борисова попала в больницу с подозрением на передозировку. Об этом сообщает StarHit

Женщину без сознания в квартире нашла дочь. Родственники признались, что сразу подумали о возможном возвращении Борисовой к наркотикам.

Сама Борисова жаловалась на сухость во рту и неясное сознание. Внятно объяснить медикам, что она принимала перед обмороком, ведущая не смогла.

Придя в себя, она позвонила родственникам, рассказала, что с ней все в порядке и некоторое время ее будут осматривать врачи.

"У меня рефлексы заторможены, тряска во всем теле, руки не держат. Похудела на девять килограммов, хочу еще на пять-шесть, голова болит, ноги-руки отекают", – сказала Борисова.

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Комментарии 11

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Гость

11:59:24 13-02-2024

Эта дама со своим директором обили все тлеканалы что бы только заработать.Народу она совершенно не интересна.

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Грыша

12:06:29 13-02-2024

Зачем нам знать про этот отработанный биоматериал...

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Гость

12:11:18 13-02-2024

У них там своя жизнь. Бриллианты, носки на разный местах, наркотики. Элита

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Гость

12:12:15 13-02-2024

Диабет это...

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Гость

12:19:26 13-02-2024

Гость (12:12:15 13-02-2024) Диабет это...... ересь-то не пишите!

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Гость

16:59:03 13-02-2024

Гость (12:19:26 13-02-2024) ересь-то не пишите!... Торквемада, ты что ли?

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Элен без ребят

13:03:59 13-02-2024

Гость (12:12:15 13-02-2024) Диабет это...... похоже, да

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Гость

17:02:41 13-02-2024

Гость (12:12:15 13-02-2024) Диабет это...... точно. перебор белого порошка.

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Гость

17:01:58 13-02-2024

Похудела на девять килограммов, ноги-руки отекают--------- интересно, как эта вышедшая в тираж кукла, умудряется худеть с отеками??? ее глистогонят что ли?

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Гость

19:43:43 13-02-2024

Это шоу у г-на Малахова уже посмотрели все любители порыться в чужом грязном белье. Теперь ещё и в новостях Алтайского края эту опустившуюся марамойку смотреть? Не много ли чести? Да пусть они уже все передозируются, зачем нам о них знать! Это позор страны!

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Гость

13:43:00 14-02-2024

В такой большой стране больше не о чем говорить? Какие неотложные проблемы подсовывают народу.

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