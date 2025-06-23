Дартс, волейбол и веселые старты. В Барнауле прошла спартакиада Алтайкрайэнерго

Участие в ней приняли сотрудники всех филиалов компании и аппарата управления

23 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Спартакиада Алтайкрайэнерго / Фото: Олег Лукьянов

В Алтайкрайэнерго 18–19 июня провели ежегодную спартакиаду, собравшую на спортивных площадках сотрудников всех девяти филиалов компании и аппарата управления. Два дня насыщенных соревнований прошли в атмосфере командного духа, здорового соперничества и настоящего спортивного азарта.

Лучшие из лучших

Абсолютным победителем в общем зачете и обладателем переходящего кубка стала команда аппарата управления. Второе место заняли спортсмены из филиала "Новоалтайские МЭС", третье – команда Рубцовских МЭС.

Команды также продемонстрировали отличные результаты в отдельных дисциплинах. Так, в дартсе не было равных Рубцовским МЭС, в настольном теннисе и стритболе первенствовали представители управления. Новоалтайские МЭС одержали победу сразу в трех видах – перетягивании каната, мини-футболе и волейболе. В шахматах пьедестал почета разделили Белокурихинские МЭС и Рубцовские МЭС. В гиревом спорте золото досталось представителю Кулундинских МЭС.

Самыми быстрыми и веселыми стали Змеиногорские МЭС – они выиграли эстафету "веселые старты", а их директор Александр Белоусов одержал убедительную победу в управленческом матче. Кубок генерального директора за волю к победе получил Александр Самойлов, директор Алейских МЭС. А кубок профсоюза завоевали Каменские МЭС.

Спартакиада Алтайкрайэнерго / Фото: Олег Лукьянов

Гости и партнеры

На торжественном открытии присутствовал заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению Андрей Кульдишов. Он поблагодарил сотрудников Алтайкрайэнерго за надежное партнерство и вручил благодарственные письма главным инженерам филиалов, на чьих территориях находятся объекты железнодорожной инфраструктуры.

А закрытие спартакиады посетил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. Он поздравил спортсменов и подчеркнул важность подобных мероприятий для корпоративной культуры.

"Спартакиада – это не только соревнование, но и способ укреплять командный дух, развивать дружеские отношения между сотрудниками", – сказал представитель алтайского правительства.

Креатив и традиции

Творческой составляющей спартакиады стал традиционный конкурс беседок – в этом году он прошел в третий раз. Каждая команда оформила свою зону отдыха в уникальном стиле и подготовила творческий номер. Победителями стали сотрудники аппарата управления, на втором месте – Каменские МЭС, третье место заняли Белокурихинские МЭС.

Отдельными дипломами и памятными призами наградили участников творческих конкурсов стихов и видеопоздравлений, приуроченных к 60-летию компании.

Спорт – в ДНК компании

Генеральный директор Алтайкрайэнерго Сергей Приб в своем обращении отметил, что спорт имеет большое значение в компании, он объединяет людей.

"Мы гордимся нашими сотрудниками, ведь они не только трудятся на благо Алтайского края, но и достигают высоких результатов на спортивных площадках. Это вдохновляет всех нас стремиться к новым вершинам", – подчеркнул руководитель.

Впереди у энергетиков новые старты – осенью пройдет большая спартакиада энергетиков Алтая, где Алтайкрайэнерго вновь представит команду на региональном уровне.