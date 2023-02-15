Дать комфортное жильё. "Алгоритм" наградил лучших риелторов Барнаула

10 февраля сообщество риелторов отметило профессиональный праздник

15 февраля 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: ГК "Алгоритм"

Специалисты по недвижимости выполняют важную функцию – помогают людям находить жильё мечты. С такими словами представители одного из крупных и динамично развивающихся застройщиков Алтайского края ГК "Алгоритм" поздравили риелторов с профессиональным праздником.

"Вы настоящие мастера своего дела, вам доверяют и обращаются за помощью. Каждый день вы своим трудом выполняете крайне важную миссию – помогаете людям найти свой дом. Мы уверены в том, что наше дальнейшее сотрудничество со временем будет становиться только плодотворнее и надёжнее, найдя новую точку роста уже в нашем новом проекте – ЖК "Современник", – отметила начальник отдела продаж ГК "Алгоритм" Татьяна Лабуренко.

Фото: ГК "Алгоритм"

Она и её коллеги поздравили и поблагодарили сообщество и отметили несколько агентств недвижимости за наиболее плодотворное сотрудничество в 2022 году. Лучшим риелторам вручили подарки, главным из которых стал сертификат на право участия в раннем этапе продаж "Современника". Этот ЖК планируют сдать во втором квартале 2026 года.

Отдельной благодарности удостоилась президент Союза риелторов Барнаула и Алтайского края Марина Ракина за качественную работу и особенное трудолюбие. Всё это позволяет ей уже долгие годы задавать высокую планку профессионализма для каждого члена риелторского сообщества.

А Ракина отметила важность развития сотрудничества с ГК "Алгоритм". Это имеет исключительно позитивное значение как для непосредственных участников союза, так и для развития всего рынка недвижимости в целом. Ведь у обеих сторон стоит одна задача – дать людям комфортное жильё.

Фото: ГК "Алгоритм"

"Современник" – это четыре высотных дома разной этажности, распложенные на ул. Чернышевского, 189. Два из них будут полностью построены из кирпича, а два – по современной технологии монолит/кирпич. Здесь будут квартиры с продуманными планировками с максимально полезной организацией пространства, вместительный подземный паркинг, индивидуальные кладовые, современные детские и спортивные площадки. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.ООО СЗ ЭТЮД

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