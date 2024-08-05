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Давай, мама, давай. Турнир по футболу среди женщин прошел в Барнауле

Турнир "Лига мам" прошел 3 августа

05 августа 2024, 12:33, ИА Амител

Турнир по футболу "Лига мам" / Фото: Владимир Мартынов

3 августа в Барнауле, на стадионе СШОР Алексея Смертина, прошел Кубок "Лига мам". В нем приняли участие 16 команд, сформированных из мам детей, занимающихся футболом. Организаторами турнира стали АНО "Спортивная хроника" и ее руководитель Анна Серова, а также СШОР Алексея Смертина.

Почетным гостем турнира стал экс-капитан сборной России по футболу, офицер РФС по вопросам борьбы с расизмом, директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин. Первый символический удар по мячу выполнила Антонина Васильевна – мама Алексея Геннадьевича.

По итогам соревнований в тройку сильнейших вошли следующие коллективы: "Дворовый футбол", "Сибирия" (СШОР по футболу А. Смертина) и "Алтай" (СШОР по футболу А. Смертина).

Как прошел турнир – смотрите в фоторепортаже Владимира Мартынова.

Спорт фоторепортажи Футбол

Комментарии 3

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Гость

13:50:19 05-08-2024

Пропустил,не знал,смешно было посмотреть.

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Гость

16:37:44 05-08-2024

)))) представляю эмоции юных футболистов, когда болеешь за свою маму! Молодцы девчата!!!

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Гость

19:02:38 05-08-2024

мог бы кроссовки одеть, вместо тапочек...!

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