Давай, мама, давай. Турнир по футболу среди женщин прошел в Барнауле
Турнир "Лига мам" прошел 3 августа
05 августа 2024, 12:33, ИА Амител
3 августа в Барнауле, на стадионе СШОР Алексея Смертина, прошел Кубок "Лига мам". В нем приняли участие 16 команд, сформированных из мам детей, занимающихся футболом. Организаторами турнира стали АНО "Спортивная хроника" и ее руководитель Анна Серова, а также СШОР Алексея Смертина.
Почетным гостем турнира стал экс-капитан сборной России по футболу, офицер РФС по вопросам борьбы с расизмом, директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин. Первый символический удар по мячу выполнила Антонина Васильевна – мама Алексея Геннадьевича.
По итогам соревнований в тройку сильнейших вошли следующие коллективы: "Дворовый футбол", "Сибирия" (СШОР по футболу А. Смертина) и "Алтай" (СШОР по футболу А. Смертина).
Как прошел турнир – смотрите в фоторепортаже Владимира Мартынова.
13:50:19 05-08-2024
Пропустил,не знал,смешно было посмотреть.
16:37:44 05-08-2024
)))) представляю эмоции юных футболистов, когда болеешь за свою маму! Молодцы девчата!!!
19:02:38 05-08-2024
мог бы кроссовки одеть, вместо тапочек...!