Давайте жить дружно. В барнаульском ЖК "Широта" планируют открыть соседский центр

Там можно будет общаться, проводить собрания и разные мероприятия

20 марта 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJnGJkQ

Визуализация соседского центра / Фото: ЖК "Широта"

Современное жилье – не просто квадратные метры с дизайнерским ремонтом. Это продуманная среда, где комфорт определяется и планировкой, и близостью к инфраструктуре, но еще и добрососедством, чувством общности и возможностями для развития. Именно эту идею воплощает в жизнь застройщик ЖК "Широта", создавая в Барнауле, пожалуй, первое пространство подобного формата – соседский центр. После сдачи домов квартала центр заработает по адресу ул. Просторная, 390.

Что такое соседский центр?

Соседский центр – отдельное нежилое помещение площадью 41 кв. метр на первом этаже, доступное только жителям комплекса. Место призвано стать не просто площадкой для решения бытовых вопросов, но и центром общения, развития и досуга.

Здесь будет можно:

использовать помещение в качестве коворкинга;

играть в настольные игры с соседями;

проводить собрания жильцов;

отмечать праздники и т.д.

Такой формат активно используют застройщики в европейской части России. А вот для Барнаула "фишка" пока новая. Подобного рода предложений, пожалуй, пока не встретишь в других ЖК города.

Визуализация соседского центра / Фото: ЖК "Широта"

Как будет работать соседский центр?

Суть такого формата в принципах участия, открытости и доступности.

Соседский центр:

создаст атмосферу дружеских отношений между соседями, чтобы люди общались, знали друг друга и помогали;

сэкономит время жителей, предоставив возможность решать важные вопросы без необходимости выезжать за пределы комплекса;

даст возможность заниматься, играть, весело и интересно проводить время детям и взрослым, особенно в холодное время года.

ЖК "Широта" – это новый жилой комплекс, состоящий из двух десятиэтажных домов и единого двора. Он подразумевает создание максимально комфортных условий для жизни и развития его жителей. Здесь будет не только соседский центр, но и прогулочные зоны, спортплощадки, велосипедные дорожки, детские зоны и даже фитнес-центр от сети World Сlass*. Со временем здесь построят пять детских садов, две школы и поликлинику.

Подробнее о квартале "Широта" можно узнать на сайте или по телефону +7 (3852) 555-705.

Застройщик ООО СЗ "Сибкоминвест", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

*World Сlass ("Ворлд Класс")

ИП Андреева Елена Александровна

Реклама