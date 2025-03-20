Давайте жить дружно. В барнаульском ЖК "Широта" планируют открыть соседский центр
Там можно будет общаться, проводить собрания и разные мероприятия
20 марта 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJnGJkQ
Современное жилье – не просто квадратные метры с дизайнерским ремонтом. Это продуманная среда, где комфорт определяется и планировкой, и близостью к инфраструктуре, но еще и добрососедством, чувством общности и возможностями для развития. Именно эту идею воплощает в жизнь застройщик ЖК "Широта", создавая в Барнауле, пожалуй, первое пространство подобного формата – соседский центр. После сдачи домов квартала центр заработает по адресу ул. Просторная, 390.
Что такое соседский центр?
Соседский центр – отдельное нежилое помещение площадью 41 кв. метр на первом этаже, доступное только жителям комплекса. Место призвано стать не просто площадкой для решения бытовых вопросов, но и центром общения, развития и досуга.
Здесь будет можно:
- использовать помещение в качестве коворкинга;
- играть в настольные игры с соседями;
- проводить собрания жильцов;
- отмечать праздники и т.д.
Такой формат активно используют застройщики в европейской части России. А вот для Барнаула "фишка" пока новая. Подобного рода предложений, пожалуй, пока не встретишь в других ЖК города.
Как будет работать соседский центр?
Суть такого формата в принципах участия, открытости и доступности.
Соседский центр:
- создаст атмосферу дружеских отношений между соседями, чтобы люди общались, знали друг друга и помогали;
- сэкономит время жителей, предоставив возможность решать важные вопросы без необходимости выезжать за пределы комплекса;
- даст возможность заниматься, играть, весело и интересно проводить время детям и взрослым, особенно в холодное время года.
ЖК "Широта" – это новый жилой комплекс, состоящий из двух десятиэтажных домов и единого двора. Он подразумевает создание максимально комфортных условий для жизни и развития его жителей. Здесь будет не только соседский центр, но и прогулочные зоны, спортплощадки, велосипедные дорожки, детские зоны и даже фитнес-центр от сети World Сlass*. Со временем здесь построят пять детских садов, две школы и поликлинику.
Подробнее о квартале "Широта" можно узнать на сайте или по телефону +7 (3852) 555-705.
Застройщик ООО СЗ "Сибкоминвест", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
*World Сlass ("Ворлд Класс")
ИП Андреева Елена АлександровнаРеклама
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