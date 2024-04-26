"Даже весна приходит быстрее". Как в Барнауле прошел общегородской субботник

Глава Барнаула поблагодарил всех горожан, которые приняли участие в уборке улиц

26 апреля 2024, 17:45, ИА Амител

Субботник Барнауле / Фото: barnaul.org

Общегородской субботник прошел 26 апреля в Барнауле. Участие в нем приняли тысячи жителей, в том числе первые лица города, чиновники, депутаты, предприниматели.

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич высаживали деревья в сквере у композиции "Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий учителя славянские".

Вячеслав Франк подчеркнул, что сегодняшний субботник – это завершающий этап месячника санитарной очистки и благоустройства Барнаула. Мэр выразил благодарность всем горожанам, кто помогал наводить порядок на улицах и во дворах после зимы:

"Весь апрель у нас проходили чистые четверги, и хочу отметить, что жители огромную работу проделали не только в рамках акций, но и по своей инициативе – убирали дворы, территории предприятий. За месяц в акциях приняли участие более 40 тысяч человек, сегодня на субботник вышло около 35 тысяч человек, задействовано более 200 единиц техники", – подчеркнул Вячеслав Франк.

Отметим, всего в период месячника весенней санитарной очистки и благоустройства в Барнауле провели четыре акции "Чистый четверг" и вывезли 400 машин с мусором.

Сегодня в общегородском субботнике участвуют практически все предприятия. Так, "Благоустройство и озеленение" и "Автодорстрой" очищают территории, закрепленные за предприятиями, вывозят собранный мусор. Сотрудники "Горэлектротранса" наводят порядок на трамвайных остановках. Работники комитетов администрации города и районов тоже вышли на улицы с метлами и лопатами – всего более 800 человек. За ними были закреплено 14 территорий.

Славной традицией назвала проведение субботников председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. После таких мероприятий Барнаул преображается, подчеркнула она:

"Когда после общегородского субботника идешь по Барнаулу, видишь, какой он чистый, становится радостно. Депутаты традиционно работают, как на своих избирательных округах, так и с коллективами, в течение всего месяца санитарной очистки. Ну а сегодня мы работаем здесь все вместе: депутаты и аппарат Барнаульской городской Думы, администрация города Барнаула. Символично, что сегодня мы работаем у памятника Кириллу и Мефодию, считающихся символом сохранения русских традиций. И совершенно правильно иметь в городе традиции, которые будут продолжаться", – отметила Галина Буевич.Такого же мнения придерживается и руководитель фракции "Единая Россия" в БГД Вячеслав Перерядов. Он заявил, что единороссы намерены и дальше наводить порядок в городе и даже готовы провести еще один субботник – уже в мае.

"После 1 мая мы планируем инициировать еще один субботник на общественных территориях с однопартийцами и активистами города", – отметил Перерядов.

А заместитель председателя Совета женщин Лариса Воронцова уверена, что после такой дружной уборки даже весна в наш город приходит быстрее.