"Даже весна приходит быстрее". Как в Барнауле прошел общегородской субботник
Глава Барнаула поблагодарил всех горожан, которые приняли участие в уборке улиц
26 апреля 2024, 17:45, ИА Амител
Общегородской субботник прошел 26 апреля в Барнауле. Участие в нем приняли тысячи жителей, в том числе первые лица города, чиновники, депутаты, предприниматели.
Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич высаживали деревья в сквере у композиции "Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий учителя славянские".
Вячеслав Франк подчеркнул, что сегодняшний субботник – это завершающий этап месячника санитарной очистки и благоустройства Барнаула. Мэр выразил благодарность всем горожанам, кто помогал наводить порядок на улицах и во дворах после зимы:
"Весь апрель у нас проходили чистые четверги, и хочу отметить, что жители огромную работу проделали не только в рамках акций, но и по своей инициативе – убирали дворы, территории предприятий. За месяц в акциях приняли участие более 40 тысяч человек, сегодня на субботник вышло около 35 тысяч человек, задействовано более 200 единиц техники", – подчеркнул Вячеслав Франк.
Отметим, всего в период месячника весенней санитарной очистки и благоустройства в Барнауле провели четыре акции "Чистый четверг" и вывезли 400 машин с мусором.
Сегодня в общегородском субботнике участвуют практически все предприятия. Так, "Благоустройство и озеленение" и "Автодорстрой" очищают территории, закрепленные за предприятиями, вывозят собранный мусор. Сотрудники "Горэлектротранса" наводят порядок на трамвайных остановках. Работники комитетов администрации города и районов тоже вышли на улицы с метлами и лопатами – всего более 800 человек. За ними были закреплено 14 территорий.
Славной традицией назвала проведение субботников председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич. После таких мероприятий Барнаул преображается, подчеркнула она:
"Когда после общегородского субботника идешь по Барнаулу, видишь, какой он чистый, становится радостно. Депутаты традиционно работают, как на своих избирательных округах, так и с коллективами, в течение всего месяца санитарной очистки. Ну а сегодня мы работаем здесь все вместе: депутаты и аппарат Барнаульской городской Думы, администрация города Барнаула. Символично, что сегодня мы работаем у памятника Кириллу и Мефодию, считающихся символом сохранения русских традиций. И совершенно правильно иметь в городе традиции, которые будут продолжаться", – отметила Галина Буевич.Такого же мнения придерживается и руководитель фракции "Единая Россия" в БГД Вячеслав Перерядов. Он заявил, что единороссы намерены и дальше наводить порядок в городе и даже готовы провести еще один субботник – уже в мае.
"После 1 мая мы планируем инициировать еще один субботник на общественных территориях с однопартийцами и активистами города", – отметил Перерядов.
А заместитель председателя Совета женщин Лариса Воронцова уверена, что после такой дружной уборки даже весна в наш город приходит быстрее.
18:06:58 26-04-2024
Почему жуткая грязь в Ленинском районе. Конкретно аллея по ул. Г.Исакова от С. Поляны до Шукшина! Здесь вообще кошмар. Ничего не убрано. Ни газоны от листвы и мусора плюс все это сдобренно песочком. Он же лежит на тротуарах! Грязь ужасная! Возле сбербанка на Г. Исакова 268 вообще ничего не убирается . Из года в год одно и тоже. И дальше до Попова тоже, не смотря, на то, что там аллея Победы! Там чуточку почище. В этом году только зачем- то кусты срубили по одной стороне! И все на этом работы по уборке закончились! На Солнечной поляне тоже грязно. Ленинская админстрация когда наконец займетесь уборкой этих территорий, которые находятся на вашем балансе!
18:20:31 26-04-2024
Субботник в пятницу - казырно!?
18:26:54 26-04-2024
Капиталисты! Руки прочь от Советского Социалистического бесплатного наследия! Руки прочь от субботников!!! Платите за любую работу! Любая работа должна быть оплачиваемая!!!
Вот такие не сознательные наёмные работники, которые с улыбкой, бесплатно, работают, обесценивая свой труд! это находка для буржуев!
20:05:46 26-04-2024
Господа будет убираться песок с дорог и тротуаров
00:13:18 27-04-2024
Какой субботник!? Давно капитализм.
07:41:51 27-04-2024
Зато те которые за деньги работают прохлаждаютмя с утра. Самое большое время это 5 минут работы. Транспорт ждем долго понаблюдать успеваем, благо форма у всех яркая далеко видно. А как они убирают? Мастер хоть раз прошелся по убранной территории? Мэру тоже гулять пешком прогуливаться полезно и не Ленинскому а хоть чуть чуть влево вправо сворачивать с проспектов.
15:34:09 27-04-2024
Сегодня с утра наблюдала как проехал трактор и 2 больших самосвала по Ленинскому. Конкретно от Цезаря и до старого базара мимо всех кучек с мусором проехали, ожин после пл. Октября встал другой подальше трактор развернулся около Цума и поехал обратно мимо кучек мусора. А вся бригада загорала чуть ниже Цума. Поливочная машина только около администрации пролила. Ведь сейчас ветра будут чтобы воздух свежее был. А на Молодежке сворачиваешь с Красноармейского и там просто жесть. А ведь это центр города. Я возвращалась через час все так и стояло. И потом администрация заявляет что работать некому. Или рабочие видят как вы работаете а им зачем выше годовы прыгать.