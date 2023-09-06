Рассказываем, какие препараты в аптеках теперь будут продавать строго по рецепту врача

06 сентября 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 1 сентября в силу вступило постановление правительства, которое серьезно ужесточило порядок продажи рецептурных препаратов. Еще летом в СМИ прошла волна публикаций о том, что начиная с осени купить даже многие жаропонижающие и препараты от давления без рецепта врача на специальном бланке уже не получится. Как новые правила изменили порядок отпуска лекарственных средств в России, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Правда ли, что теперь невозможно купить без рецепта таблетки от давления?

Такие опасения действительно были еще до вступления в силу изменений в положение о системе мониторинга движения лекарственных средств. Дело в том, что аптекари с 1 сентября 2023 года, чтобы отпустить рецептурный препарат, обязаны вносить сведения о рецептах, указывая их номер, серию и дату выписки в специальную программу – систему мониторинга движения лекарственных препаратов, которая работает на базе программы "Честный знак". И проигнорировать новое требование провизоры и фармацевты не смогут, так как за нарушение им грозит серьезный штраф. Поэтому от пациентов они в обязательном порядке будут требовать рецепт на специальном бланке, с подписью и печатью врача.

Кстати, мало кто знает, что врач, выписывая рецепт и скрепляя его личной печатью, берет на себя ответственность за пациента. В случаях с назначениями на листке бумаги ответственность ложится на плечи пациента.В итоге новшество вызвало настоящую панику. Врачи переживали, что это спровоцирует небывалый наплыв пациентов, ведь те же препараты от давления, по сути, являются рецептурными. В аптечных сетях предупреждали об очередях при обслуживании клиентов, так как внесение всех необходимых реквизитов в систему будет занимать дополнительное время. Но больше всего волновались пациенты-"хроники", которые боялись оказаться без нужных им препаратов. Однако все эти опасения оказались напрасными. Лекарства от давления, кашля, жаропонижающие и многие другие по-прежнему можно купить без рецепта на оформленном бланке, подписанном врачом.

А как это возможно?

На самом деле новый порядок продажи рецептурных лекарств в аптеках затрагивает лишь несколько процентов из всего объема рецептурных продаж, сообщили в Росздравнадзоре РИА Новости. Для остальных рецептурных и тем более безрецептурных препаратов все остается как прежде. В ведомстве уточнили, что новые правила были приняты для того, чтобы люди не злоупотребляли сильнодействующими препаратами и не занимались самолечением.

А если конкретно, то требовать рецепт на специальном бланке и вносить по ним данные в систему мониторинга будут на препараты:

– подлежащие предметно-количественному учету. Это психотропные вещества списка III, сильнодействующие и ядовитые вещества;

– отпускаемые по льготным или бесплатным рецептам;

– реализуемые дистанционным способом по рецептам.