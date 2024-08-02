DDX-Fitness и "Мисти Парк". В ТРЦ "Весна" проходит масштабная реконцепция

За последние полгода там обновили более 20% арендаторов

02 августа 2024, 10:20, ИА Амител erid: LjN8KLnQP

ТРЦ "Весна" / Фото предоставлено торговым центром

Торгово-развлекательный центр "Весна" продолжает процесс реконцепции, становясь все более привлекательным для жителей Барнаула. За последние полгода в ТРЦ "Весна" обновили более 20% арендаторов. После этого еженедельный трафик вырос на 20%.

Буквально вчера прошло открытие первого в городе магазина "Подружка". Новое гастрономическое пространство с вкусными и интересными предложениями тоже уже радует посетителей "Весны".

В середине сентября 2024 года откроется парк приключений и развлечений для всей семьи с собственным рестораном – "Мисти Парк". А в декабре на втором этаже ТРЦ ожидают открытие DDX Fitness* – сетевого фитнес-клуба, который займет в "Весне" более двух тысяч квадратных метров и станет флагманским проектом. Он позволит прочно укрепить новую концепцию, расширить зону охвата и привлечь новых посетителей.

Заведения в ТРЦ "Весна" / Фото предоставлены торговым центром

"Все изменения, которые происходят сейчас, ­– это только начало колоссальной трансформации ТРЦ "Весна", ­– говорит коммерческий директор торгово-развлекательного центра Светлана Шарохина.

Первый этап обновлений хотят завершить в декабре 2024 года, а уже в начале 2025-го приступят к следующему шагу, который приведет к усилению новой концепции Весна Lifestyle*.

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* DDX Fitness ("ДиДиИкс Фитнесс"); Lifestyle ("Лайфстайил")

ООО "Сибирь Проперти"

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