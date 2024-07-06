Дебошира из Алтайского края сняли с рейса в аэропорту Камчатки

Мужчина вел себя буйно. Командир решил не допускать его до полета и вызвал полицию

06 июля 2024, 15:45, ИА Амител

Салон самолета / Фото: unsplash.com

Пассажира рейса Петропавловск-Камчатский – Хабаровск сняли с самолета из-за неадекватного поведения. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по ДФО.

Мужчина вел себя буйно. Командир решил не допускать его до полета и вызвал полицию. Правоохранители выяснили, что 38-летний житель Алтайского края пьян. Он не реагировал на их замечания и претензии бортпроводников, а также выражался грубой бранью.

Полицейские отправили задержанного в дежурную часть Камчатского линейного отдела. Составлены два протокола – за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Мужчине грозит до 15 суток ареста.