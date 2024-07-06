Дебошира из Алтайского края сняли с рейса в аэропорту Камчатки
Мужчина вел себя буйно. Командир решил не допускать его до полета и вызвал полицию
06 июля 2024, 15:45, ИА Амител
Пассажира рейса Петропавловск-Камчатский – Хабаровск сняли с самолета из-за неадекватного поведения. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по ДФО.
Мужчина вел себя буйно. Командир решил не допускать его до полета и вызвал полицию. Правоохранители выяснили, что 38-летний житель Алтайского края пьян. Он не реагировал на их замечания и претензии бортпроводников, а также выражался грубой бранью.
Полицейские отправили задержанного в дежурную часть Камчатского линейного отдела. Составлены два протокола – за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Мужчине грозит до 15 суток ареста.
18:03:19 06-07-2024
С парашютом высадить надо было во время полета для прикола😄 хотя можно и без парашюта😂
19:11:31 06-07-2024
Его вообще не должно было быть в самолёте. Кто его в таком виде пропустил на борт, тоже должны ответить.
20:38:28 06-07-2024
Случается, люди боятся летать, мужчины даже чаще, чем женщины. Принимают перед путешествием.
23:31:18 06-07-2024
Гость (20:38:28 06-07-2024) Случается, люди боятся летать, мужчины даже чаще, чем женщин...
Выпить успокоительное? - Да зачем?
Залиться под самое горлышко? - Всегда готов!
15:01:10 07-07-2024
Гость (20:38:28 06-07-2024) Случается, люди боятся летать, мужчины даже чаще, чем женщин... Видел я такую парочку (там скорее женщина побаивалась), когда в Римини летели. Они из дьютика притащили бутылочку и стаканчик из кафешки в аэропорту и начали ещё до взлёта. Но всё было чинно-благородно, я даже позавидовал.
02:16:40 07-07-2024
какой позор для алтайского края!