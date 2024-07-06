НОВОСТИПроисшествия

Дебошира из Алтайского края сняли с рейса в аэропорту Камчатки

Мужчина вел себя буйно. Командир решил не допускать его до полета и вызвал полицию

06 июля 2024, 15:45, ИА Амител

Салон самолета / Фото: unsplash.com
Салон самолета / Фото: unsplash.com

Пассажира рейса Петропавловск-Камчатский – Хабаровск сняли с самолета из-за неадекватного поведения. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по ДФО.

Мужчина вел себя буйно. Командир решил не допускать его до полета и вызвал полицию. Правоохранители выяснили, что 38-летний житель Алтайского края пьян. Он не реагировал на их замечания и претензии бортпроводников, а также выражался грубой бранью.

Полицейские отправили задержанного в дежурную часть Камчатского линейного отдела. Составлены два протокола – за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Мужчине грозит до 15 суток ареста.

Транспорт Происшествия

Комментарии 6

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Гость

18:03:19 06-07-2024

С парашютом высадить надо было во время полета для прикола😄 хотя можно и без парашюта😂

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Гость

19:11:31 06-07-2024

Его вообще не должно было быть в самолёте. Кто его в таком виде пропустил на борт, тоже должны ответить.

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Гость

20:38:28 06-07-2024

Случается, люди боятся летать, мужчины даже чаще, чем женщины. Принимают перед путешествием.

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Гость

23:31:18 06-07-2024

Гость (20:38:28 06-07-2024) Случается, люди боятся летать, мужчины даже чаще, чем женщин...
Выпить успокоительное? - Да зачем?
Залиться под самое горлышко? - Всегда готов!

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Гость

15:01:10 07-07-2024

Гость (20:38:28 06-07-2024) Случается, люди боятся летать, мужчины даже чаще, чем женщин... Видел я такую парочку (там скорее женщина побаивалась), когда в Римини летели. Они из дьютика притащили бутылочку и стаканчик из кафешки в аэропорту и начали ещё до взлёта. Но всё было чинно-благородно, я даже позавидовал.

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Гость

02:16:40 07-07-2024

какой позор для алтайского края!

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