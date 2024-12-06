Дед Мороз и "Ростелеком" приглашают на интерактивное сказочное приключение

Взрослые и дети могут увидеть резиденцию главного символа Нового года и северное сияние

06 декабря 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KJmgF

VR-зал / Фото: компания "Ростелеком"

Алтайская резиденция Деда Мороза и компания "Ростелеком" представили новую волшебную локацию в сказочном доме – VR*-зал. Здесь дети и взрослые могут смотреть фильмы с использованием технологии виртуальной реальности. Презентация площадки прошла 1 декабря, в день открытия зимнего сезона.

"Мы сразу откликнулись на предложение поддержать открытие VR-зала. Интерактивные технологии – основное преимущество нашего видеосервиса Wink*, который по числу активных подписчиков является одним из крупнейших онлайн-кинотеатров в России. Желаем гостям виртуального кинозала сказочного просмотра", – говорит директор по массовому сегменту Алтайского филиала "Ростелекома" Ирина Белкина.

Новый кинотеатр находится рядом с главным тронным залом Деда Мороза, по которому после интерактивного представления дети продолжают путешествие по резиденции. Просторное помещение украшено елкой с объемными игрушками и логотипом Wink. Выход декорирован яркими изображениями новогодних подарков и игрушек, а дверные проемы – разноцветными лентами.

VR-зал / Фото: Всеволод Клещев

"Мы постарались сделать виртуальный кинозал праздничным, уютным, наполненным волшебством и новогодней магией. Наши дизайнеры хорошо потрудились, и теперь мы с нетерпением ждем на сеансы взрослых и детей", – подчеркивает руководитель Алтайской резиденции Деда Мороза Олеся Лободина.

Киносеанс рассчитан на одновременное участие 40 человек. Гости погружаются в виртуальную реальность с помощью VR-очков. Сейчас резиденция предлагает детям насладиться одним из российских чудес – северным сиянием.

Сотрудничество "Ростелекома" и дома Деда Мороза длится уже восемь лет. За это время компания совместно с резиденцией разработала несколько уникальных проектов: волшебное дерево, волшебный портал и киберёлку "Маруся". Но самым важным достижением стало создание "Интерактивной карты сказочных объектов России".

Благодаря этому продукту, волшебному посоху и телевизору алтайский Дед Мороз может общаться с героями сказок со всех уголков страны. Эта инновационная разработка признана уникальным туристическим объектом и получила награды за вклад в развитие туризма в Алтайском крае.

Алтайская резиденция Деда Мороза расположена по адресу: г. Барнаул, пос. Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, дом 4. Билеты в VR-зал можно приобрести на официальном сайте резиденции.

*VR ("ВиАр"); Wink ("Винк")

ПАО "Ростелеком"

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