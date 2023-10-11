Дедов Морозов обяжут защищать детей от вредной информации
Профессиональные Деды Морозы и Снегурочки будут не только дарить подарки тем, кто хорошо себя вел в течение года
11 октября 2023, 13:16, ИА Амител
Аниматоры должны знать азы детской психологии и законодательство о защите несовершеннолетних от вредной информации. С таким предложением депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась к главе Минтруда Антону Котякову, пишет "Парламентская газета".
Буцкая отметила, что аниматоры зачастую незнакомы с основами детской психологии и законодательством о правах ребенка и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. При этом в основе работы аниматора лежит игра с детьми, в ходе которой закладываются основы личности ребенка, развиваются его психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми и не только.
По ее мнению, организацию взрослыми игр с детьми необходимо отнести к сфере воспитания, ведь воспитание – это и есть деятельность, направленная на развитие личности.
"Поэтому ситуация, когда фактически сложившаяся профессия детского аниматора находится вне нормативного регулирования, представляется недопустимой", – подчеркнула парламентарий.
Буцкая попросила Котякова проработать возможность установить "требования к уровню образования, объему знаний, навыков и умений" детских аниматоров.
13:24:41 11-10-2023
И кто это будет контролировать.Да и цены как и все к новому годв будут космические.
15:22:00 11-10-2023
Гость (13:24:41 11-10-2023) И кто это будет контролировать.Да и цены как и все к новому ... А Вам бы все бесплатно? Скоро вообще никто с детьми работать не будет соглашаться.
14:37:42 11-10-2023
Маразм крепчает.