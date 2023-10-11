Дедов Морозов обяжут защищать детей от вредной информации

Профессиональные Деды Морозы и Снегурочки будут не только дарить подарки тем, кто хорошо себя вел в течение года

11 октября 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Аниматоры должны знать азы детской психологии и законодательство о защите несовершеннолетних от вредной информации. С таким предложением депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась к главе Минтруда Антону Котякову, пишет "Парламентская газета".

Буцкая отметила, что аниматоры зачастую незнакомы с основами детской психологии и законодательством о правах ребенка и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. При этом в основе работы аниматора лежит игра с детьми, в ходе которой закладываются основы личности ребенка, развиваются его психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми и не только.

По ее мнению, организацию взрослыми игр с детьми необходимо отнести к сфере воспитания, ведь воспитание – это и есть деятельность, направленная на развитие личности.

"Поэтому ситуация, когда фактически сложившаяся профессия детского аниматора находится вне нормативного регулирования, представляется недопустимой", – подчеркнула парламентарий.

Буцкая попросила Котякова проработать возможность установить "требования к уровню образования, объему знаний, навыков и умений" детских аниматоров.