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Дедов Морозов обяжут защищать детей от вредной информации

Профессиональные Деды Морозы и Снегурочки будут не только дарить подарки тем, кто хорошо себя вел в течение года

11 октября 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Аниматоры должны знать азы детской психологии и законодательство о защите несовершеннолетних от вредной информации. С таким предложением депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась к главе Минтруда Антону Котякову, пишет "Парламентская газета".

Буцкая отметила, что аниматоры зачастую незнакомы с основами детской психологии и законодательством о правах ребенка и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. При этом в основе работы аниматора лежит игра с детьми, в ходе которой закладываются основы личности ребенка, развиваются его психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми и не только.

По ее мнению, организацию взрослыми игр с детьми необходимо отнести к сфере воспитания, ведь воспитание – это и есть деятельность, направленная на развитие личности.

"Поэтому ситуация, когда фактически сложившаяся профессия детского аниматора находится вне нормативного регулирования, представляется недопустимой", – подчеркнула парламентарий.

Буцкая попросила Котякова проработать возможность установить "требования к уровню образования, объему знаний, навыков и умений" детских аниматоров.

Фото: Rnovosti.info

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дети инициативы

Комментарии 3

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Гость

13:24:41 11-10-2023

И кто это будет контролировать.Да и цены как и все к новому годв будут космические.

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Гость

15:22:00 11-10-2023

Гость (13:24:41 11-10-2023) И кто это будет контролировать.Да и цены как и все к новому ... А Вам бы все бесплатно? Скоро вообще никто с детьми работать не будет соглашаться.

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Гость

14:37:42 11-10-2023

Маразм крепчает.

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