Дефицит автосервисов может возникнуть в российских городах
Специалисты рекомендуют рассмотреть возможность расположения сервисов на специальных зонах
24 августа 2023, 14:50, ИА Амител
В российских мегаполисах может возникнуть дефицит автосервисов, моек и шиномонтажек. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей Союза автосервисов России.
Причиной ликвидации некоторых точек станет реорганизация промзон. Сервисы закрывают, а на их месте будут расти новостройки, торговые и бизнес-центры.
Специалисты предположили, что подходящим местом для сервисов по обслуживанию автомобилей могут стать специально выделенные зоны на парковках. Эксперты отмечают, что если сервисов в шаговой доступности не будет, владельцы будут откладывать поездку на ремонт до возникновения серьезных поломок.
15:08:53 24-08-2023
Мдя, как всегда все для людей!
10:02:35 25-08-2023
Все правильно, а еще пусть лицензирование, сертификацию, аттестацию, аккредитацию, обязательно кассовый аппарат, и чтоб на каждом гаечном ключе инвентарный номер был и сертификат подлинности и поверочный сертификат иначе ШТРАФ ШТРАФ ШТРАФ ШТРАФ ШТРАФ ШТРАФ ШТРАФ!