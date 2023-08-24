Дефицит автосервисов может возникнуть в российских городах

Специалисты рекомендуют рассмотреть возможность расположения сервисов на специальных зонах

24 августа 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В российских мегаполисах может возникнуть дефицит автосервисов, моек и шиномонтажек. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей Союза автосервисов России.

Причиной ликвидации некоторых точек станет реорганизация промзон. Сервисы закрывают, а на их месте будут расти новостройки, торговые и бизнес-центры.

Специалисты предположили, что подходящим местом для сервисов по обслуживанию автомобилей могут стать специально выделенные зоны на парковках. Эксперты отмечают, что если сервисов в шаговой доступности не будет, владельцы будут откладывать поездку на ремонт до возникновения серьезных поломок.