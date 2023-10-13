Дефицит бюджета Алтайского края в 2024 году планируется на уровне 10,4%
Томенко отметил, что за всеми цифрами стоят запросы жителей Алтайского края и их обращения к краевым и местным властям
13 октября 2023, 06:33, ИА Амител
Проект бюджета Алтайского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов внесен на рассмотрение в АКЗС. Дефицит планируется в размере 14,9 млрд рублей – 10,4% от доходной части.
"Краевой бюджет прогнозируется с предельным уровнем дефицита. Дефицит краевого бюджета на 2024 год определен в размере 14,9 млрд рублей", – заявили в пресс-службе правительства региона.Доходная часть в следующем году планируется на уровне свыше 143 млрд рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы составят 88,7 млрд рублей – это на 15% больше показателей чтения 2023 года. Расходы составят 158 млрд рублей.
Как рассказал губернатор Виктор Томенко в Telegram-канале, за всеми цифрами стоят запросы жителей Алтайского края и их обращения к краевым и местным властям.
"Реализация наших планов по повышению уровня жизни в крае, по созданию условий для развития наших предприятий, по строительству и ремонту школ, детских садов, дорог, больниц. Как и в прошлые годы, мы будем выполнять все социальные обязательства перед жителями края", – подчеркнул губернатор.В 2025 годах дефицит будет меньше. Объем доходов составит 140,1 млрд рублей, объем расходов – 142,1 млрд рублей. В 2026 году доходы и расходы в планируемом бюджете пока равны – 136,2 млрд рублей.
07:05:35 13-10-2023
Да так и скажите уж прямо, что 15 лярдов уже стырено! Или, как щас рекомендовано сверху говорить, эта сумма подверглась нечаянной коррупции! Ой, а чё это на 2025 год так мало намереваетесь стырить, всего пару лярдов? Прям, кака-то смешная цифирька.
10:17:43 13-10-2023
Поднимут региональный материнский капитал на 3-его ребенка в Алтайском крае с 01.01.2024 года аж до 83 850,0 рубля. В 2023 году его размер 80 238 руб. На 4,5%. Вот так повышение.
10:26:39 13-10-2023
Гость (10:17:43 13-10-2023) Поднимут региональный материнский капитал на 3-его ребенка в... Государство вам ничего не должно, макарошки ешьте и растите детей для армии.