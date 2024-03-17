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Декорации рухнули во время репетиции в новосибирском театре

Премьера мюзикла состоится, несмотря на инцидент

17 марта 2024, 14:55, ИА Амител

В Новосибирском музыкальном театре во время репетиции спектакля рухнули декорации. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По предварительным данным, никто из артистов не пострадал. 

Руководитель литературной части учреждения Любовь Кириченко рассказала о том, что после инцидента репетицию продолжили.

Премьера мюзикла состоится, несмотря на обрушение конструкции.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

15:18:51 17-03-2024

Шоу должно продолжаться,несмотря на обрушение декораций.

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Гость

16:49:20 17-03-2024

Ой, кого-то взгреют за такой монтаж. Да и надо думать, такую толпу разместить на маленьком мостике.

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Лея

21:01:17 17-03-2024

кто там сценограф? фамилия этого высокого таланта?!

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