Декорации рухнули во время репетиции в новосибирском театре

Премьера мюзикла состоится, несмотря на инцидент

17 марта 2024, 14:55, ИА Амител

В Новосибирском музыкальном театре во время репетиции спектакля рухнули декорации. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По предварительным данным, никто из артистов не пострадал.

Руководитель литературной части учреждения Любовь Кириченко рассказала о том, что после инцидента репетицию продолжили.

Премьера мюзикла состоится, несмотря на обрушение конструкции.