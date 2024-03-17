Декорации рухнули во время репетиции в новосибирском театре
Премьера мюзикла состоится, несмотря на инцидент
17 марта 2024, 14:55, ИА Амител
В Новосибирском музыкальном театре во время репетиции спектакля рухнули декорации. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
По предварительным данным, никто из артистов не пострадал.
Руководитель литературной части учреждения Любовь Кириченко рассказала о том, что после инцидента репетицию продолжили.
Премьера мюзикла состоится, несмотря на обрушение конструкции.
15:18:51 17-03-2024
Шоу должно продолжаться,несмотря на обрушение декораций.
16:49:20 17-03-2024
Ой, кого-то взгреют за такой монтаж. Да и надо думать, такую толпу разместить на маленьком мостике.
21:01:17 17-03-2024
кто там сценограф? фамилия этого высокого таланта?!