"Делать людей красивее и счастливее". Эксперт о том, какие чудеса творит косметология

Современная косметология – это не только про внешность, но и про здоровье, говорит главный врач клиники "Евромедика" Елена Скрипкина

04 апреля 2024, 08:00, Александра Черданцева erid: LjN8KC9H6

Главный врач клиники "Евромедика" Елена Скрипкина / Фото Вера Наумова, amic.ru

Правда ли, что аппаратная косметология помогает надолго сохранить молодость и красоту и почему сегодня в косметологических салонах стало много мужчин – об этом amic.ru рассказала руководитель клиники "Евромедика" Елена Скрипкина. А еще поговорили о том, стоит ли доверять молодым косметологам, есть ли связь между внешностью и успехом в бизнесе или карьере. И самое актуальное: как позаботиться о себе весной и какой косметикой пользоваться.

И женщины, и мужчины

– Практически у всех женщин есть большая проблема: много дел и забот и мало времени на себя. А хочется вечно оставаться молодой и красивой. Как тут может помочь косметолог?

– Я работаю косметологом уже 20 лет и говорю всем знакомым: моя работа делать женщин красивее и немного счастливее. Сейчас такое время: как мы себя презентуем этому миру, так нас и воспринимают. А чаще всего обращают внимание на лицо. И сегодня не только женщины это понимают, но и мужчины тоже. Порой бывает так, что у нас в клинике превалирует количество мужчин на процедурах, нежели женщин.

– А зачем мужчины идут на косметические процедуры?

– В первую очередь, это, конечно, люди бизнеса или руководители. Те, кто заинтересован в своём успехе и всегда хочет выглядеть выигрышно – во время переговоров, общения с клиентами.

– То есть красота, или вернее, ухоженный вид – это признак успеха? И разве накаченные огромные губы или скулы помогают выглядеть презентабельно?

– Успешный человек в себя вкладывает. Но, по моему мнению, самая лучшая работа врача-косметолога – та, которую не видно. Можно, конечно, и губки подкачать, но мы это не пропагандируем – все только по желанию пациента. Наш главный результат – то, что люди ходят к нам по 10-20 лет, годы идут, а внешность человека практически не изменилась.

Еще это важно вот почему: сейчас продлили трудовой возраст, на пенсию выходят позже, а в коллективах много молодежи, которая умеет себя презентовать. И наши пациенты приходят к нам, чтобы тоже выглядеть на высоком уровне.

Главный врач клиники "Евромедика" Елена Скрипкина / Фото Вера Наумова, amic.ru

– К вам приходят только взрослые пациенты?

– Нет, не только. Сейчас мамы приводят детей к косметологу с раннего возраста. Я помню, с какими угревыми проблемами обращались подростки в начале 2000-х. Сегодня такого гораздо меньше: мамы грамотные и понимают, что нужна профилактика. А потому приводят девяти-десятилетних детей на консультацию к врачу-косметологу, чтобы получить рекомендации по уходу за кожей подростка.

И это правильно: во-первых, в клинике – квалифицированные специалисты, во-вторых, здесь не только посоветуют, но и подберут профессиональный уход. А профессиональная косметика значительно отличается от той, что представлена в обычном магазине. Ее называют – космецевтика, а это уже, практически, терапия.

Ну и плюс, конечно, в клинике можно использовать аппаратную косметологию.

Только индивидуальный подход

– Еще лет 10 назад покупали косметику, ориентируясь в большей степени на известность бренда и цену. А как сейчас? Развивается ли культура осознанного подбора косметических средств под индивидуальные особенности?

– Все больше людей покупают именно профессиональные средства. А по ценам они не всегда дороже раскрученной брендовой массовой косметики. Но профессиональная косметика – это всегда более индивидуальный подход.

У нас в клинике представлены несколько профессиональных брендов. С некоторыми мы сотрудничаем больше 10 лет. Я была в Италии, на одном из производств и поразилась, насколько там все серьезно и стерильно. Это настоящее фармпроизводство.

И когда мы назначаем лечебную косметику, мы назначаем терапию для поддержания жизнедеятельности кожи.

А масскосметик не всегда выполняет то, что обещает. Например, на некоторых коробочках пишут, что у этого средства 80% активных веществ усваивается, и ваша кожа через две недели подтянется и разгладится. Ну это же смешно.

Клиника "Евромедика" / Фото Вера Наумова, amic.ru

– И на чем же строить уход за кожей? Назовите три правила?

– Питание, увлажнение, защита. И не забывайте защищаться от солнечного облучения. Тем более, что скоро лето. Солнце – самая главная причина фотостарения. Поэтому, выбирая крем, смотрите на его SPF-фактор. Ну и обязательно очищайте кожу утром и вечером, а на ночь – увлажнение и питание.

Важно обращаться к профессионалам

– На самом деле многие боятся обращаться к косметологам и идти на разные процедуры, потому что интернет заполнен фотографиями и историями об осложнениях...

– Поэтому и важно обращаться к профессионалам. Наша клиника существует с 29 апреля 2010 года. И мы тщательно подходим к подбору кадров. Все наши специалисты с медицинским образованием. Это врачи-косметологи, дерматологи, специалисты со средним медицинским образованием. Также представлен маникюр, педикюр, подологический кабинет – решаем проблемы грибкового поражения ногтей.

В клинике все стерильно, все тщательно дезинфицируется и обрабатывается особым оборудованием, раскладывается по отдельным стерильным пакетам, которые вскрываются только при пациенте.

И я не знаю, например, как где-то на дому можно выдержать такую стерильность.

Главный врач клиники "Евромедика" Елена Скрипкина / Фото Вера Наумова, amic.ru

– А много ли у вас молодых специалистов? Иногда приходишь к косметологу, а там настолько юная девочка, что опасаешься – а хватит ли ей опыта, чтобы работать с моей проблемой.

– У меня коллектив молодой – основной контингент лет до 40. И я своим пациентам всегда говорю – не бойтесь идти к молодым. Они схватывают информацию по-другому, они мыслят по-другому. И у них огромное желание развиваться и результаты отличные, клиенты довольны.

Я и сама к ним хожу и пробую на себе все процедуры. И прежде чем купить новое оборудование в клинику, я сначала съезжу, сама себе сделаю эту процедуру, посмотрю на результат, пообщаюсь с коллегами, которые в этой теме работают и только потом принимаю решение.

Клиника "Евромедика" / Фото Вера Наумова, amic.ru

Как ухаживать за кожей весной

– Что можете посоветовать сделать в качестве весеннего ухода и женщинам, и мужчинам?

– Весной наш организм уставший после зимы. И кожа уставшая, с дефицитом витаминов и микроэлементов. Поэтому самое главное – это восстановление.

Мы часто своим пациентам весной рекомендуем провести биоревитализацию с гиалуроновой кислотой и еще рядом препаратов. Этот комплекс процедур может помочь вернуть сияние кожи и обновить ее. Но все должно быть чётко по показаниям, только после консультации врача.

Эстетическая медицина не стоит на месте и есть множество разных процедур, которые врач может посоветовать конкретно этому человеку. Например, у нас в клинике широко применяется плазмотерапия. Эффективная процедура на основе собственной крови пациента.

Но еще раз подчеркну: очень важно обращаться к специалистам. Потому что порой пациент приходит к нам за помощью после того, как ему провели манипуляции в непонятном кабинете и навредили. Даже популярную гиалуроновую кислоту можно не всем использовать. У кого-то это вызовет отечность.

– Вот вы видите, что человеку не подходит какая-то процедура. И вы ее отсоветуете, даже если лишитесь денег?

– Конечно. Для этого мы и проводим врачебные консультации. Чтобы не навредить. Например, приходит женщина лет 45-50, просит увеличить губы. А мы, если видим, что пациентке не подойдут "губки бантиком", которые она хочет, предлагаем не увеличить, а восстановить первоначальный объём, утраченный с возрастом. Да, губы теряют объем и это абсолютно нормально. Это показатель фертильности женщины, и когда на верхней губе начинают появляться морщинки, это первый признак дефицита эстрогенов. Поэтому образованный врач-косметолог отправит пациентку к другому специалисту, который занимается этой проблемой.

Так что бывают случаи, когда мы отказываем в какой-то процедуре.

Клиника "Евромедика" / Фото Вера Наумова, amic.ru

– Давайте вернемся к уходу за собой. Что делать, чтобы быть красивой и весной, и летом, и всегда?

– Часто рекомендуем коллагенотерапию. А далее – обязательно аппаратная косметология.

В нашей клинике наисовременнейшее многофункциональное оборудование, которое решает очень много проблем, начиная с волосистой части головы и заканчивая воздействием на кожу.

Например, у нас есть одна любимая методика, тоже аппаратное воздействие, где сразу же в одной процедуре предполагается и щадящая чистка, и насыщение, и увлажнение, и питание, и стимуляция. К тому же это еще и очень приятная процедура, которая способствует восстановлению кожи.

– А какие процедуры сегодня пользуются особым спросом у пациентов?

– Очень востребованы процедуры лазерного воздействия на сосудистые патологии.

Весной становятся особенно актуальны процедуры по коррекции фигуры. Популярен лимфодренаж. У нас очень широкий арсенал процедур, которые обладают лимфодренажным эффектом – поверхностным и глубоким. Это может помочь уменьшить объёмы, сократить видимые проявления целлюлита.

И все это решает не только эстетическую проблему, но и может положительно сказаться на здоровье.

– А еще весной многие жалуются на состояние волос…

– Да, в это время года у нас увеличивается поток пациентов к врачу-трихологу.

У нас есть аппарат, который помогает определить количество и состояние волосяных фолликул у пациента. И это дает возможность дать чёткие рекомендации, если нужны какие-то процедуры.

Мы используем несколько аппаратных методик, которые показали высокий эффект при проблеме выпадения волос. Есть разные, но все назначения индивидуальны.

Бывает, и часто, что на консультации врач-трихолог назначает средства, которые можно приобрести в аптеке. И человек просто приходит к нему на консультацию или повторный осмотр.

Клиника "Евромедика" / Фото Вера Наумова, amic.ru

– Как в обычную поликлинику?

– Вообще, "Евромедика" это не только про внешность. В первую очередь мы про здоровье, которое даёт красоту. Поэтому наши услуги и называются эстетическая медицина. И врач-косметолог – высокообразованный специалист, он знает не только про кожу лица, но и про возрастную эндокринологию или гинекологию. У нас даже есть аппарат для стимуляции мышц тазового дна.

И конечно, врач-косметолог сегодня в непрерывном процессе обучения. Наши специалисты либо выезжают на обучение, либо проходят его в онлайн формате. И внутри клиники раз в месяц проводим мероприятия для повышения профессионализма сотрудников.

Порой собираем консилиумы для пациентов, обсуждаем спорные случаи – все как в настоящей медицине.

– А что насчет стоимости?

– Для наших пациентов актуальна ценность, а не цена процедуры. Но каждому пациенту можно подобрать свой комплекс услуг. Я всегда спрашиваю у человека, с какой целью он пришёл, каким бюджетом располагает и как часто планирует ходить в клинику. И я объясняю, что мы можем сделать исходя из того бюджета, который у пациента есть. Так что приходите в "Евромедику". Красоту можно сохранить, и мы расскажем, как.

Клиника "Евромедика" / Фото Вера Наумова, amic.ru

ООО "ЦЭМ "Евромедика"

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