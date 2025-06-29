Решения, которые вам подсказывает интуиция, могут оказаться верными

29 июня 2025, 06:25, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В воскресенье удача будет улыбаться смелым. Знаки зодиака, которые слушают свою интуицию и действуют, не боясь ничего, получат максимум выгоды.

Гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню и сделает его чуть менее непредсказуемым, читайте на amic.ru.

1 Гороскоп на сегодня для знака Овен Сегодня вы можете столкнуться с необходимостью сделать моральный выбор. Прислушайтесь к интуиции, она сильнее логики. Совет дня: не объясняйте другим свои решения, если они идут от сердца.

2 Гороскоп на сегодня для знака Телец Вам предстоит пересмотреть отношение к одному из близких — взгляните на ситуацию не из обиды, а из сочувствия. Совет дня: отпустите старые претензии — они больше тянут назад, чем защищают.

3 Гороскоп на сегодня для знака Близнецы Информационный поток будет нескончаемым. Ваша задача — отделить зерна от плевел и сосредоточиться на главном. Совет дня: не вступайте в каждый спор — молчание сегодня мудрее слов.

4 Гороскоп на сегодня для знака Рак Внутренняя неуверенность может привести к колебаниям. В такие дни полезно не принимать окончательных решений. Совет дня: постарайтесь наблюдать, а не участвовать — это даст больше ясности.

5 Гороскоп на сегодня для знака Лев Может появиться чувство, что вас недооценивают. Не стремитесь доказать что-либо всем — выберите одного, кому это действительно нужно. Совет дня: действуйте не на публику, а на результат — это принесёт настоящее удовлетворение.

6 Гороскоп на сегодня для знака Дева День располагает к устранению хаоса: в голове, в делах, в доме. Вы почувствуете прилив сил, если наведёте порядок. Совет дня: избавьтесь от одного ненужного предмета или обязательства — и вам станет легче.

7 Гороскоп на сегодня для знака Весы Появится искушение взять на себя чужую ответственность. Но это не сделает вас сильнее — только устанете. Совет дня: иногда помощь — это позволить человеку справиться самому.

8 Гороскоп на сегодня для знака Скорпион Эмоции будут всплескиваться неожиданно. Лучше заранее подумать, как вы хотите прожить этот день — не дайте порыву разрушить важное. Совет дня: найдите выход энергии — спорт, творчество или хотя бы прогулка.

9 Гороскоп на сегодня для знака Стрелец Возможна встреча, которая изменит вашу точку зрения. Не сопротивляйтесь новой информации — она откроет двери. Совет дня: слушайте больше, чем говорите — вы можете услышать нечто судьбоносное.

10 Гороскоп на сегодня для знака Козерог Планы могут не сработать, но это не повод бросать начатое. Главное — гибкость и способность пересобрать маршрут. Совет дня: подумайте, как можно сделать то же самое иначе — путь найдётся.

11 Гороскоп на сегодня для знака Водолей Всё привычное может сегодня раздражать. Значит, пришло время освежить рутину — начните с малого. Совет дня: попробуйте сделать одну вещь иначе, чем обычно — день заиграет новыми красками.