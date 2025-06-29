Делайте и не оправдывайтесь. Астрологический прогноз для каждого знака зодиака на 29 июня
Решения, которые вам подсказывает интуиция, могут оказаться верными
29 июня 2025, 06:25, ИА Амител
В воскресенье удача будет улыбаться смелым. Знаки зодиака, которые слушают свою интуицию и действуют, не боясь ничего, получат максимум выгоды.
Гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню и сделает его чуть менее непредсказуемым, читайте на amic.ru.
Гороскоп на сегодня для знака Овен
Совет дня: не объясняйте другим свои решения, если они идут от сердца.
Гороскоп на сегодня для знака Телец
Вам предстоит пересмотреть отношение к одному из близких — взгляните на ситуацию не из обиды, а из сочувствия.
Совет дня: отпустите старые претензии — они больше тянут назад, чем защищают.
Гороскоп на сегодня для знака Близнецы
Информационный поток будет нескончаемым. Ваша задача — отделить зерна от плевел и сосредоточиться на главном.
Совет дня: не вступайте в каждый спор — молчание сегодня мудрее слов.
Гороскоп на сегодня для знака Рак
Гороскоп на сегодня для знака Лев
Гороскоп на сегодня для знака Дева
Гороскоп на сегодня для знака Весы
Гороскоп на сегодня для знака Скорпион
Эмоции будут всплескиваться неожиданно. Лучше заранее подумать, как вы хотите прожить этот день — не дайте порыву разрушить важное.
Совет дня: найдите выход энергии — спорт, творчество или хотя бы прогулка.
Гороскоп на сегодня для знака Стрелец
Гороскоп на сегодня для знака Козерог
Планы могут не сработать, но это не повод бросать начатое. Главное — гибкость и способность пересобрать маршрут.
Совет дня: подумайте, как можно сделать то же самое иначе — путь найдётся.
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