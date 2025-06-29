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Делайте и не оправдывайтесь. Астрологический прогноз для каждого знака зодиака на 29 июня

Решения, которые вам подсказывает интуиция, могут оказаться верными

29 июня 2025, 06:25, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В воскресенье удача будет улыбаться смелым. Знаки зодиака, которые слушают свою интуицию и действуют, не боясь ничего, получат максимум выгоды.

Гороскоп, который поможет подготовиться к предстоящему дню и сделает его чуть менее непредсказуемым, читайте на amic.ru.

1

Гороскоп на сегодня для знака Овен

Сегодня вы можете столкнуться с необходимостью сделать моральный выбор. Прислушайтесь к интуиции, она сильнее логики.

Совет дня: не объясняйте другим свои решения, если они идут от сердца.

2

Гороскоп на сегодня для знака Телец

Вам предстоит пересмотреть отношение к одному из близких — взгляните на ситуацию не из обиды, а из сочувствия.

Совет дня: отпустите старые претензии — они больше тянут назад, чем защищают.

 
3

Гороскоп на сегодня для знака Близнецы

Информационный поток будет нескончаемым. Ваша задача — отделить зерна от плевел и сосредоточиться на главном.

Совет дня: не вступайте в каждый спор — молчание сегодня мудрее слов.

 
4

Гороскоп на сегодня для знака Рак

 
Внутренняя неуверенность может привести к колебаниям. В такие дни полезно не принимать окончательных решений.
Совет дня: постарайтесь наблюдать, а не участвовать — это даст больше ясности.
 
5

Гороскоп на сегодня для знака Лев

Может появиться чувство, что вас недооценивают. Не стремитесь доказать что-либо всем — выберите одного, кому это действительно нужно.
Совет дня: действуйте не на публику, а на результат — это принесёт настоящее удовлетворение.
6

Гороскоп на сегодня для знака Дева

День располагает к устранению хаоса: в голове, в делах, в доме. Вы почувствуете прилив сил, если наведёте порядок.
Совет дня: избавьтесь от одного ненужного предмета или обязательства — и вам станет легче.
 
7

Гороскоп на сегодня для знака Весы

Появится искушение взять на себя чужую ответственность. Но это не сделает вас сильнее — только устанете.
Совет дня: иногда помощь — это позволить человеку справиться самому.
8

Гороскоп на сегодня для знака Скорпион

Эмоции будут всплескиваться неожиданно. Лучше заранее подумать, как вы хотите прожить этот день — не дайте порыву разрушить важное.

Совет дня: найдите выход энергии — спорт, творчество или хотя бы прогулка.

9

Гороскоп на сегодня для знака Стрелец

 
Возможна встреча, которая изменит вашу точку зрения. Не сопротивляйтесь новой информации — она откроет двери.
Совет дня: слушайте больше, чем говорите — вы можете услышать нечто судьбоносное.
 
10

Гороскоп на сегодня для знака Козерог

Планы могут не сработать, но это не повод бросать начатое. Главное — гибкость и способность пересобрать маршрут.

Совет дня: подумайте, как можно сделать то же самое иначе — путь найдётся.

11

Гороскоп на сегодня для знака Водолей

Всё привычное может сегодня раздражать. Значит, пришло время освежить рутину — начните с малого.
Совет дня: попробуйте сделать одну вещь иначе, чем обычно — день заиграет новыми красками.
12

Гороскоп на сегодня для знака Рыбы

Ваши слова сегодня особенно сильны — ими можно и лечить, и ранить. Выбирайте выражения тщательно.
Совет дня: скажите кому-то доброе слово — оно может изменить его день.
Гороскоп

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