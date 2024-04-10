Дело бизнесмена о попытке дать взятку барнаульским чиновникам ушло в суд

Мужчина пытался передать ответственным лицам 37 млн рублей, но его кинул подельник

10 апреля 2024, 11:18, ИА Амител

Деньги / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего новосибирского бизнесмена, пытавшегося дать взятку барнаульским чиновникам. Об этом сообщили в региональном СК.

Согласно следствию, в 2018 году "ЭКО-комплекс" заключил договор аренды с компанией обвиняемого предпринимателя. Аренда позволяла посторонним лицам собирать и сортировать мусор на части полигона ТБО.

Для продления договора бизнесмен обратился к своему знакомому с просьбой передать в качестве взятки должностным лицам администрации Барнаула и "ЭКО-комплекса" более 37 млн рублей. Однако подельник присвоил деньги себе.

"В ходе предварительного следствия сотрудниками СК на имущество обвиняемых стоимостью более 125 миллионов рублей наложен арест", – сказано в сообщении.

Материалы дела передали в суд.

Ранее по делу, связанному с новосибирским предпринимателем, перед судом предстал гендиректор АО "Эко-комплекс". Было растрачено размещенное на полигоне и принадлежащее администрации Барнаула вторичное сырье стоимостью свыше 202 млн рублей.