Деловая активность российского бизнеса в мае достигла максимума

Такое исследование провел ПСБ

24 июня 2024, 16:15, ИА Амител erid: LjN8JxG9U

Бизнес / Фото: pressfoto / Freepik

Деловая активность малого и среднего бизнеса продолжает уверенно расти: индекс RSBI в мае 2024 года достиг рекордных показателей – 58,1 пункта. Текущие благоприятные экономические условия обеспечивают уверенный подъем деловой активности МСБ. Об этом говорят данные исследования, организованного ПАО "Промсвязьбанк".

Индекс RSBI (Russia Small Business Index, читается как "Раша Смол Бизнес Индекс") – ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное с 2020 года ПСБ совместно с "Опорой России". Если индекс выше 50 – деловая активность растет, ниже – снижается. В майском опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1753 компаний сектора МСБ.

"Показатели предпринимательской активности в мае отражают сохранение позитивных тенденций в сегменте МСБ. Во многом это объясняется ростом его доходов, что дает бизнесу возможность привлекать кредиты, несмотря на высокую ключевую ставку, и расширять свою деятельность в условиях активного экономического роста", – сказал старший вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ Кирилл Тихонов.

По его словам, устойчивый внутренний спрос, государственная поддержка трансформации российской экономики, а также работа банков, направленная на повышение доступности кредитования бизнеса – все это позволяет оценивать ближайшие перспективы малого и среднего бизнеса как оптимистичные.

При подсчете индекса учитываются четыре компоненты:

Компонента " продажи " в течение нескольких последних месяцев удерживается в зоне роста – устойчивый внутренний спрос обеспечивает комфортные условия для сбыта. Так, 37% предпринимателей ожидают увеличения выручки, что вблизи максимумов с начала наблюдений.



" в течение нескольких последних месяцев удерживается в зоне роста – устойчивый внутренний спрос обеспечивает комфортные условия для сбыта. Так, 37% предпринимателей ожидают увеличения выручки, что вблизи максимумов с начала наблюдений. Компонента " кадры " остается вблизи рекордного уровня в зоне сильного роста – за счет улучшения фактического найма и амбициозных планов предпринимателей. Треть опрошенных планируют расширять штат в ближайшее время, этот показатель уже третий месяц подряд остается на пиковых значениях.



" остается вблизи рекордного уровня в зоне сильного роста – за счет улучшения фактического найма и амбициозных планов предпринимателей. Треть опрошенных планируют расширять штат в ближайшее время, этот показатель уже третий месяц подряд остается на пиковых значениях. Компонента " инвестиции " обновила исторический максимум – на фоне общего экономического роста бизнес стал чаще привлекать средства на долгосрочные проекты. Высокая потребительская активность способствует более высокой загрузке бизнеса, что стимулирует к расширению: в мае 27% опрошенных МСП наращивали инвестиции, это максимальный показатель с середины 2021 года.



" обновила исторический максимум – на фоне общего экономического роста бизнес стал чаще привлекать средства на долгосрочные проекты. Высокая потребительская активность способствует более высокой загрузке бизнеса, что стимулирует к расширению: в мае 27% опрошенных МСП наращивали инвестиции, это максимальный показатель с середины 2021 года. Компонента "кредиты" вернулась на пиковые уровни. Устойчивость внутреннего потребления стимулирует интерес МСП к финансированию текущей деятельности, например, для закрытия кассовых разрывов, исполнения текущих и новых контрактов и т.д.



ПАО "Промсвязьбанк"

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